Un patient chinois bouge une main robotisée par la seule pensée. La Chine vient d'autoriser le tout premier implant cérébral commercial au monde. Prouesse médicale ou porte ouverte à la surveillance de masse ?

Un patient chinois commande désormais une main robotisée par la seule force de sa pensée, rapporte le Sciencepost. Le dispositif s'appelle NEO. Il vient de recevoir, au mois de mars, l'aval de l'Administration nationale des produits médicaux de Chine. Il s'agit du premier implant mondial d'une interface cerveau-machine à vocation commerciale, développé par l'entreprise Neuracle.

Le principe tient en une image : un patient assis, immobile, fixe sa main. Sauf que cette main est en réalité un gant métallique posé sur la table, capable d'obéir à sa pensée. NEO enregistre l'activité neuronale, ces signaux électriques que génèrent les pensées et les intentions de mouvement, puis les traduit en gestes.

Le dispositif fonctionne comme un traducteur entre le langage silencieux des neurones et le langage mécanique des machines : la pensée est le point de départ, l'implant joue l'interprète, le gant devient le prolongement physique de la volonté. Le dialogue s'établit directement entre l'esprit et la matière, sans passer par les muscles.

Pour les personnes à mobilité réduite, la promesse est concrète : retrouver la capacité de saisir un objet par la seule pensée. La technologie reste jeune, cependant, et les performances réelles du dispositif, son degré d'invasivité ou sa disponibilité à grande échelle restent flous. Il faudra du temps et des observations rigoureuses pour en cerner les limites et les risques.

Un implant, un bandeau : deux paris technologiques différents

Ce succès place la Chine en tête sur le terrain très disputé des interfaces cerveau-machine, à la croisée du médical, de l'intelligence artificielle et de considérations industrielles. Mais l'implant n'est qu'une des deux voies explorées par Pékin. L'autre s'appelle BrainCo, une entreprise fondée en 2015 et issue des laboratoires d'innovation de Harvard.

Les deux approches ne visent pas le même terrain. Un implant permet un signal fort, mais nécessite une opération et comporte un risque élevé de complications. Un bandeau capte des signaux plus faibles via le cuir chevelu, sans intervention chirurgicale. BrainCo mise entièrement sur le non-invasif : une électrode posée sur la peau, sans gel conducteur, décode les ondes cérébrales grâce à un logiciel maison.

BrainCo fait partie des « six petits dragons », un groupe de jeunes pousses qui incarne l'ambition technologique de Hangzhou. Ses mains bioniques, validées par l'agence du médicament aux États-Unis, lisent les signaux nerveux et musculaires d'un amputé pour animer les doigts. Sa gamme grand public va plus loin, avec une aide au sommeil qui envoie de faibles impulsions électriques vers les zones du stress.

La stratégie commerciale suit un schéma précis : prouver d'abord la technologie en médecine, là où le bénéfice ne se discute pas, puis glisser les capteurs dans des produits du quotidien. Nyx He, vice-présidente de BrainCo, décrit trois étapes :

les amputés viennent d'abord,

puis des troubles comme le déficit d'attention et la dépression,

enfin le marché de masse.

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L'État chinois finance, Pékin réglemente vite

La neurotechnologie étasunienne repose sur des milliardaires, celle de la Chine sur l'État. En août 2025, sept ministères chinois ont lancé un plan national visant des percées technologiques dès 2027 et des champions mondiaux en 2030. BrainCo, de son côté, a levé 2 milliards de yuans et a déposé une demande de cotation à Hong Kong.

Sur le marché intérieur chinois, le non-invasif pèse encore 82 %. Pékin couvre à la fois la chirurgie de pointe et les appareils grand public, quand les acteurs étasuniens partent surtout du médical. Le plan chinois prévoit des règles imposées rapidement et des puces maison pour réduire la dépendance aux semi-conducteurs étrangers ; la chaîne d'approvisionnement du pays doit être complète en 2030.

Les régulateurs étasuniens imposent de longs essais avant toute mise sur le marché, alors que Pékin place ses régulateurs dès le départ, ce qui raccourcit le passage du laboratoire au produit.

Le bandeau pose un risque que l'implant écarte, celui de la surveillance de masse. Personne ne pose un implant à toute une classe, alors qu'un bandeau se distribue en quelques minutes. En 2019, les bandeaux Focus de BrainCo, portés par des élèves d'une école du Zhejiang, notaient l'attention des enfants pour les enseignants.

Le tollé fut immédiat et le bureau local de l'éducation a stoppé l'essai. BrainCo a depuis affirmé n'avoir vendu ces bandeaux à aucune école publique.

Les données cérébrales sont intimes, et la technologie la plus facile à porter est aussi la plus facile à imposer. Le concurrent Inbrain a promis de ne jamais sortir ses implants du domaine médical, une ligne qu'une entreprise de bandeaux ne peut pas tenir de la même façon.