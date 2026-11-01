Un porte-avions géant fait de glace et de pulpe de bois : la Grande-Bretagne y a vraiment cru en pleine guerre. Pourquoi ce projet fou n'a jamais vu le jour ? La réponse surprend.

En 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a étudié une proposition visant à construire un gigantesque porte-avions fait de glace et de pulpe de bois pour combattre les sous-marins allemands dans l'océan Atlantique, raconte Diario Uno. Le projet a réellement existé, sous le nom de code Habakkuk, et il est allé jusqu'à des essais expérimentaux, sans jamais devenir un navire opérationnel.

L'idée revient à Geoffrey Pyke, un chercheur britannique. Il cherchait une solution pour protéger les convois alliés, à une époque où les sous-marins allemands attaquaient les navires chargés de nourriture, de carburant et de matériel militaire en direction de l'Europe. Dans certaines zones de l'Atlantique central, les avions alliés avaient encore des difficultés à fournir une couverture aérienne.

La structure envisagée devait mesurer environ 610 mètres de longueur sur 90 mètres de largeur, des dimensions qui en auraient fait une base aérienne flottante hors norme. Pour la construire, les chercheurs ont mis au point un matériau baptisé pykrete, mélange d'eau congelée et de pulpe de bois censé renforcer considérablement la résistance de la glace conventionnelle. Le projet prévoyait aussi un système d'isolation et des dispositifs de réfrigération destinés à contrôler le dégel de l'ensemble.

Les recherches ont progressé jusqu'au Canada, où un prototype a été construit en 1943 sur le lac Patricia, près de Jasper, en Alberta. Selon le Musée de l'aviation de l'Alberta, cette maquette grandeur réduite mesurait environ 18 mètres de long sur 9 mètres de large, pour un poids d'environ 1 000 tonnes. L'expérience a permis de vérifier qu'une plateforme faite de ce matériau pouvait effectivement rester à flot.

Fabriquer le pykrete à grande échelle supposait de rassembler d'énormes quantités de pulpe de bois. Le système de réfrigération nécessaire pour empêcher la structure de fondre alourdissait par ailleurs considérablement la complexité et le coût de la construction.

Dans le même temps, la guerre évoluait. Les avancées en matière de radars, des avions à plus grande autonomie et une protection renforcée par les navires d'escorte ont réduit la nécessité d'une base aérienne flottante de dimensions aussi gigantesques. Le projet Habakkuk s'est arrêté là, resté à l'état de prototype sur un lac canadien.