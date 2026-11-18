Un chien, un trou dans le sol, et quatre adolescents tombent sur des peintures vieilles de 17 000 ans. Bisons, chevaux, rituels mystérieux : la découverte de Lascaux raconte bien plus qu'une simple balade en forêt.

En septembre 1940, Marcel Ravidat, 18 ans, se promenait dans les bois près de Montignac, en Dordogne, lorsque son chien Robot s'est mis à fouiller frénétiquement l'ouverture d'un trou dans le sol. Certains récits racontent que l'animal poursuivait un lapin, mais les versions divergent sur ce détail. Ce jour-là, Ravidat n'avait de toute façon pas de quoi élargir seul l'ouverture.

Un bison découvert sous la première galerie

Il revient quatre jours plus tard avec ses camarades, Jacques Marsal, Georges Agnel et Simon Coencas. Après avoir élargi l'entrée, Ravidat se glisse le premier dans le trou, suivi des autres, une lampe de fortune à la main. Au bout d'une galerie d'environ 30 mètres, ils aperçoivent les premières peintures sur les parois de ce qu'on appellera plus tard la Galerie Axiale.

Le lendemain, les quatre garçons reviennent et descendent Ravidat à l'aide d'une corde dans un passage situé sous le premier niveau. D'après Futura Sciences, ils y trouvent un grand bison peint, resté depuis l'une des images les plus reproduites de Lascaux.

La Dordogne reste alors relativement calme, tandis que l'Europe est en guerre. Parmi les quatre adolescents, Simon Coencas est un évacué juif venu de Paris, qui survivra au conflit. Conscients d'avoir trouvé quelque chose d'exceptionnel, les garçons contactent Léon Laval, un instituteur local passionné de préhistoire, qui confirme l'ancienneté des œuvres et alerte des archéologues. Le préhistorien abbé Breuil se rend sur place avec son carnet de croquis pour étudier les parois.

Près de 600 peintures et plus de 1 000 gravures

La grotte renferme environ 600 peintures et plus de 1 000 gravures, datées d'environ 17 000 ans, à l'aube de la période magdalénienne. Les chevaux sont les animaux les plus représentés, aux côtés de cerfs, bisons et félins sauvages. Les artistes travaillaient à la lueur du feu ou de lampes à graisse animale, avec de l'argile rouge, de l'ocre jaune et des pigments noirs tirés du charbon de bois et d'oxydes de manganèse, mélangés à des liants et parfois soufflés à travers des os creux.

La première chambre découverte, la Salle des Taureaux, montre des taureaux, bisons, chevaux et cerfs dont certains dépassent 5 mètres de long. Plus loin, la scène dite du Puits présente un bison frappé, une figure à tête d'oiseau et une lance brisée, un ensemble que certains lisent comme un rituel, un traumatisme ou un mythe codé.

D'autres parois montrent des amas de points ou des bois de cerfs entrelacés, suivant les reliefs naturels de la roche.

De nombreux dessins se superposent à des tracés plus anciens. Selon le Metropolitan Museum of Art, cela suggère que les artistes paléolithiques cherchaient surtout à représenter des animaux, plus qu'à composer une scène unique et achevée. Un conservateur notera plus tard que chaque marque est une décision, et que chaque décision est un risque.

Lascaux ouvre au public en 1948 et attire rapidement des foules. La respiration des visiteurs fait grimper l'humidité, le gaz carbonique fragilise les parois, et l'éclairage favorise le développement d'algues, surnommé la maladie verte. En 1963, l'apparition de champignons pousse les autorités à fermer la grotte originale pour protéger les œuvres.

Des répliques sont alors construites pour permettre au public de continuer à voir l'art pariétal : Lascaux II, ouverte en 1983, puis le Centre international de l'art pariétal, aussi appelé Lascaux IV, ouvert en 2016 à Montignac. La grotte originale reste fermée au public, sous surveillance continue et avec un accès strictement limité.

Lascaux se trouve dans la vallée de la Vézère, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco en 1979. Ce site regroupe 147 sites préhistoriques et 25 grottes ornées, documentant l'occupation humaine, l'art, les sépultures et la fabrication d'outils sur une période allant d'environ 400 000 à 10 000 ans. L'Unesco met en avant les scènes de chasse de Lascaux, qui comptent près de 100 figures animales, pour leur détail et leurs couleurs.

Pourquoi les hommes du Paléolithique peignaient-ils à l'intérieur de cette grotte ? La question reste sans réponse. Certains chercheurs avancent des hypothèses rituelles ou cérémonielles, sans qu'aucune preuve ne vienne confirmer une explication plutôt qu'une autre. Les images elles-mêmes ne peuvent pas être datées avec précision : les estimations s'étendent sur une fourchette allant d'environ 17 000 à 22 000 ans.

Des équipes ont depuis cartographié les chambres, photographié les panneaux à la lumière diffuse pour préserver le grain de la roche, échantillonné le charbon de bois pour affiner les datations et suivi les flux d'air pour comprendre l'humidité et les moisissures. L'un des garçons se souviendra, des années après, que c'était comme une église, sauf que les saints étaient des animaux et l'autel était la terre.

Marcel Ravidat est revenu plus tard comme gardien de la grotte, Jacques Marsal en a guidé les premiers visiteurs. Simon Coencas, évacué juif de Paris ayant survécu à la guerre, a construit sa vie loin de la colline où tout avait commencé.