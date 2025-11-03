Imaginez signer un CDI dans une grande entreprise international et, au moment de commencer votre nouvel emploi, rien. Silence radio de la part de votre recruteur, personne pour vous accueillir, aucune consigne reçue. Techniquement, vous êtes salarié. Mais en dépit de ce statut bien officialisé par l'administration, vous êtes un simple fantôme. Mais un fantôme payé, attention ! Et grassement qui plus est. C'est en tout cas l'histoire vraie de cet employé des États-Unis qui pourrait faire penser à un mauvais sketch de The Office. Il raconte tout sur Reddit.

Pendant des mois, cet employé reçoit un salaire sans jamais travailler

L'affaire nous vient de la cote est des États-Unis. Un jeune employé décroche un poste administratif dans une société immobilière active à l'international. Le salaire est intéressant et c'est typiquement le genre de société où vous pouvez espérer un joli bonus de fin d'année. Sauf que, la veille de son premier jour en poste, une mauvaise surprise attend le newbie de la boîte. La recruteuse avec qui il a signé son contrat est licenciée. Il se retrouve alors sans référent, ni personne pour lui donner la moindre tâche.

Malgré tout, le nouvel employé se rend sur place comme prévu à la date où commence son contrat. On lui indique alors un bureau vide, juste derrière celui — désormais vide — de sa recruteuse. Mais l'encadrement à son arrivée s'arrête là, une simple attribution de bureau. Il s'y installe trois jour par semaine et effectue les deux autres en télétravail. Évidemment, sans superviseur pour lui donner des missions, ses journées sont peu remplies. Il raconte qu'il se contente de créer un tableur sur les salaires, ce qui ne lui prend pas plus de 15 minutes, et passe le reste du temps à regarder des vidéos.

Au fil des semaines, il explique avoir tenté de joindre d'autres managers. Il aurait envoyé des tas de mails pour informer la hiérarchie de sa situation, restés sans réponse. Il devient littéralement un employé fantôme, perdu dans les limbes administratives parmi les dizaines, voire centaines de salariés d'un géant de l'immobilier. Le comble est qu'il est bien inscrit dans les dossiers de la boîte. À ce titre, il touche même un salaire qui monte à 6 chiffres par an, et ce, pendant une durée de sept mois. Il ne cache pas être un « flemmard assumé » à qui cette posture, on le devine, l'arrangeait certainement. On ignore aujourd'hui comment l'affaire s'est terminée. Néanmoins, elle aura eu le mérite d'attirer l'attention sur un phénomène qui est loin d'être isolé dans ce genre de grandes entreprises. On retrouve des cas similaires chez Meta par exemple, et dans beaucoup d'autres.

© Alfred Rowe.