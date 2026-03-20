Vous aussi vous recevez des dizaines d’appels frauduleux ou issus du démarchage téléphonique chaque jour et vous n’en pouvez plus ? Voici les meilleures solutions gratuites pour vous en débarrasser.

« Oui bonjour, je sais qu'on vous a déjà appelé… ». Une phrase entendue jusqu'à l’écœurement par beaucoup d'entre nous. 94% des Français ont en effet subi un démarchage téléphonique indésirable en 2025 selon l'Arcep. Panneaux solaires, offres EDF, assurances miracles… Le script change, la nuisance et la répétition demeurent. La bonne nouvelle, c'est que des solutions gratuites existent, et certaines fonctionnent vraiment. Voici les applications à connaître pour ne plus être inondés d'appels non désirés à longueur de journée.

Les meilleures applications contre le démarchage

Orange Téléphone s'est imposé comme la valeur sûre du secteur. L'application identifie en temps réel la nature de l'appel entrant (démarchage, numéro malveillant, appel légitime) et ce quel que soit votre opérateur. Petit bémol cependant, le blocage des appels est désormais réservé aux abonnés Orange. Il en fallait bien un qui essaie de monétiser une solution efficace à un problème qui impacte autant les français. Mais par chance, les alternatives entièrement gratuites qui tiennent la route sont nombreuses. Saracroche est probablement la plus simple à prendre en main. L’application s'appuie sur une base de 15 millions de numéros indésirables compilés à partir des données Arcep et des signalements communautaires, et bloque également les SMS malveillants. L’installation se fait en deux minutes montre en main et l’efficacité immédiate. C'est la solution la plus recommandée contre le démarchage téléphonique.

Pour les utilisateurs iOS, Begone remplit un rôle similaire, idem sur Android avec WinCalls et Préfixe Bloqueur. Mais ces trois applications adoptent une approche légèrement différente pour lutter contre le démarchage téléphonique. Plutôt que d'identifier des numéros spécifiques, elles permettent également de blacklister des séries de préfixes entiers. Si vous avez remarqué que vous êtes parasités par des numéros commençant systématiquement par 01.62 ou 09.48, par exemple, ces applications se chargent de filtrer vos appels indésirables sans effort, et ça fera déjà un sacré ménage parmi la ribambelle d’appels que vous recevez chaque jour.

Le cas Bloctel et l'arrivée d'une solution officielle

La liste d'opposition officielle, Bloctel, existe depuis des années, l'inscription est gratuite, mais son efficacité reste aujourd’hui décevante. Elle n'est contraignante que pour les entreprises qui respectent la loi, donc autant dire que les démarcheurs les plus agressifs et les arnaqueurs s'en moquent royalement. C’est finalement davantage un complément aux véritables solutions contre le démarchage téléphonique citées ci-dessus, qu’une véritable alternative. En revanche, une nouvelle réglementation interdira tout démarchage téléphonique non consenti à partir du 11 août 2026. Les entreprises devront obtenir l'accord explicite du consommateur avant tout contact commercial, avec des exceptions encadrées. Sur le papier, c'est la fin du problème. Dans les faits, l'efficacité des dispositifs dépendra comme toujours de la rigueur des contrôles et des contournements dont les arnaqueurs, qui volent parfois le numéro de particuliers, feront preuve.