Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, Elon Musk reste incontestablement l’un des hommes d’affaires les plus influents au monde. Aujourd’hui à la tête de sociétés majeures comme SpaceX, Tesla ou encore X, l’entrepreneur ne recule devant rien lorsqu’il s’agit d’étendre ses activités et d’investir sa fortune. Mais comme tous les hommes d’affaires, Musk a aussi souvent tendance à promettre monts et merveilles à son public, sans forcément pouvoir tenir ses engagements. Et à ce titre, il reconnaît alors avoir commis une terrible erreur avec Tesla.

Le boss de Tesla reconnaît publiquement ses torts

En effet, la marque de voitures électriques a beau prendre une place de plus en plus importante dans le marché de l’automobile avec les années, il reste tout de même une grande question qui n’a toujours pas été réglée à l’heure actuelle : celle de la conduite autonome. C’était pourtant l’une des grandes promesses du boss de Tesla, qui répète à qui veut l’entendre depuis près de dix ans que cette technologie, déjà implantée dans certains véhicules, devrait bientôt être mise à disposition des conducteurs.

Mais cela n’arrivera pas. Ou en tout cas, pas dans un futur proche si l’on en croit les dernières déclarations de Musk à ce sujet. Car face aux nombreuses interrogations des actionnaires de la boîte, le boss de Tesla n’a eu d’autre choix que d’admettre son erreur en reconnaissant que la technologie supposée prendre en charge la conduite autonome n’était en réalité pas encore prête. « Je pense que la réponse la plus honnête, c’est que nous allons devoir mettre à niveau l’ordinateur Hardware 3 des personnes qui l’ont acheté » a-t-il déclaré début 2025.

Pour les possesseurs d’une Tesla comme pour les actionnaires, cela a donc fait office de véritable coup de massue. Surtout quand on sait à combien s’élève le prix des modèles équipés de la conduite autonome. Pour autant, Musk l’assure : cela ne reste malgré tout qu’une question de temps. « Ce sera douloureux et difficile, mais nous allons le faire » a-t-il déclaré pour rassurer son public. À défaut de pouvoir profiter de cette fonctionnalité dès son lancement, les utilisateurs de Tesla devraient ainsi tout de même pouvoir en bénéficier à terme.

Une succession de promesses non tenues

Malheureusement, cela n’empêche pas la gronde de faire rage parmi les automobilistes, qui n’en sont plus à leur première déconvenue de la part de Musk. En effet, ce nouveau revirement s’inscrit dans la continuité d’une autre promesse non tenue, à savoir que tous les véhicules Tesla vendus après 2016 étaient supposés pouvoir bénéficier de la conduite autonome. Mais sachant que les voitures vendues entre 2019 et 2023 sont elles-mêmes incapables de supporter cette technologie à l’heure actuelle, autant dire que cela n’est finalement pas prêt de se produire.

Malgré la difficulté de la situation, Musk tente néanmoins de faire tout son possible pour corriger le tir. Ainsi, Tesla s’engage d’ores et déjà à prendre en charge les coûts du passage de l’ordinateur Hardware 3 au Hardware 4, même si cela risque de coûter bonbon à l’entreprise. C’est néanmoins le minimum que ce dernier puisse faire après avoir été attaqué en justice pour « publicité mensongère » par les possesseurs d’un véhicule équipé de Hardware 2, qui avaient eux-mêmes été forcés de passer au Hardware 3 sans pour autant bénéficier de la conduite autonome.

Source : TechCrunch