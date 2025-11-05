Elon Musk est bien connu pour ses méthodes très particulières au sein de ses entreprises. Et justement, une décision récente a tout de même beaucoup fait parler.

Chez Elon Musk, les bouleversements se suivent et ne se ressemblent pas. Après avoir profondément réorganisé xAI, sa société d’intelligence artificielle à l’origine du chatbot Grok, le milliardaire a surpris en confiant un poste majeur à un jeune de seulement 20 ans. Une décision qui illustre autant sa vision du travail que la culture parfois déroutante de ses entreprises.

Une cure de “dégraissage” express chez Elon Musk

Début septembre, plus de 500 employés de xAI ont été remerciés du jour au lendemain. Une coupe drastique qui s’inscrit dans une stratégie de “recentrage” voulue par Musk pour renforcer la compétitivité de son IA.

Selon plusieurs sources internes, la majorité des départs concernaient les annotateurs de données, ces salariés chargés de corriger et d’affiner les réponses du chatbot Grok. En clair, des humains qui “enseignent” à l’IA à mieux raisonner.

Dans un e-mail interne, la direction a justifié cette vague de licenciements par la volonté de remplacer les tuteurs généralistes par des experts plus pointus. Une manière de dire que la société veut passer à une nouvelle phase. Plus automatisée, où la machine prend le relais de l’humain. Mais la brutalité du processus de Elon Musk a choqué en interne. Certains employés ont découvert qu’ils étaient licenciés simplement parce qu’ils n’avaient plus accès à leur messagerie professionnelle.

L’ascension fulgurante d’un inconnu

C’est dans ce contexte tendu qu’un nom a fait irruption, Diego Pasini. Encore inconnu du grand public, ce jeune Américain de 20 ans vient tout juste de quitter l’université de Pennsylvanie, où il étudiait l’informatique.

Repéré après avoir remporté un hackathon organisé par xAI, il a été recruté en janvier dernier. Moins d’un an plus tard, le voilà propulsé à la tête de toute l’équipe d’annotation de données, un département stratégique pour Grok dans l'entreprise d'Elon Musk.

Son rôle ? Superviser près de 900 personnes, gérer la qualité des données utilisées par l’IA et maintenir la cohérence de son apprentissage. Une mission titanesque pour un jeune qui, il y a peu, suivait encore des cours de programmation.

Ce choix inattendu n’est pas un accident. Elon Musk défend depuis longtemps une culture “méritocratique” où l’âge et le diplôme importent peu face au talent et à la productivité. Il valorise les profils “brillants et rapides”, capables de s’adapter et de travailler sans relâche.

