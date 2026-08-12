Une fillette de 3 ans ramasse un simple caillou sur un chemin caillouteux. Trois mille huit cents ans plus tard, il révèle un secret égyptien enfoui sous le sable israélien.

Ziv Nitzan a 3 ans. En mars 2025, en marchant avec sa famille sur un sentier recouvert de gravier du site archéologique de Tel Azekah, en Israël, elle a ramassé une amulette en forme de scarabée vieille de 3 800 ans, raconte NBC News. L'objet a depuis été identifié par des spécialistes comme un scarabée cananéen datant de l'âge du bronze moyen.

Sa sœur aînée, Omer, raconte la scène dans une vidéo diffusée par l'Israel Antiquities Authority (IAA) : elles marchaient sur le chemin quand Ziv s'est penchée pour ramasser une pierre parmi les quelque 7 000 qui recouvraient le sol. Omer relate qu'après que Ziv l'a frottée et a retiré le sable, elles ont vu que quelque chose était différent.

Elle a alors appelé ses parents pour voir la belle pierre, avant de réaliser qu'il s'agissait d'une trouvaille archéologique. La famille a remis l'objet aux autorités pour qu'il soit documenté et préservé.

Un scarabée à la symbolique égyptienne

L'amulette reproduit la forme d'un bousier, insecte que les anciens Égyptiens observaient rouler des boules de bouse et associaient au mouvement quotidien du soleil dans le ciel. Le coléoptère était lié à la création, au renouveau et à Khepri, dieu égyptien du soleil levant.

Ce type d'objet, en Canaan, n'était pas systématiquement importé de la vallée du Nil : des artisans locaux fabriquaient aussi leurs propres scarabées en reprenant des formes et des symboles venus d'Égypte.

Le dessus incurvé figurait l'insecte, tandis que la base plus plate pouvait porter des noms, symboles ou courts messages gravés. Certains servaient également de sceaux : pressée dans l'argile, la base gravée laissait une empreinte permettant de marquer un objet.

Daphna Ben-Tor, spécialiste des amulettes et sceaux anciens associée au musée d'Israël, précise que les scarabées étaient utilisés à cette période comme sceaux et comme amulettes. On en retrouvait dans des tombes, des bâtiments publics et des maisons privées, parfois porteurs de symboles reflétant des croyances religieuses ou un statut social.

Source : Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Un site fouillé depuis près de quinze ans

Tel Azekah se situe à environ 45 kilomètres de Tel Aviv et 30 kilomètres de Jérusalem. La colline domine le Shephelah, où d'anciennes routes reliaient jadis la côte méditerranéenne aux collines de Judée. Selon l'histoire du site établie par la Lautenschläger Azekah Expedition, Azekah s'est développée en un centre urbain fortement fortifié durant l'âge du bronze moyen, entre 2000 et 1550 avant notre ère, avant de connaître destruction et abandon à l'âge du bronze tardif.

Des occupations plus tardives ont laissé des vestiges de l'âge du fer et des périodes perse, hellénistique, romaine et byzantine.

Le site est également associé au récit biblique de David et Goliath, qui situe des armées opposées dans la région, même si le scarabée trouvé par Ziv est antérieur de plusieurs siècles à cette période. Oded Lipschits, professeur à l'université de Tel Aviv, dirige les fouilles depuis près de quinze ans.

Il note que l'objet trouvé par Ziv rejoint une longue liste de découvertes égyptiennes et cananéennes déjà mises au jour sur place, attestant selon lui des liens étroits entre Canaan et l'Égypte durant cette période.

Ziv a reçu un certificat de reconnaissance pour sa découverte. L'amulette sera exposée avec d'autres pièces égyptiennes et cananéennes au Jay and Jeanie Schottenstein National Campus for the Archaeology of Israel, à Jérusalem. Eli Escusido, directeur de l'IAA, a salué le geste de la famille en soulignant que, grâce à elle, tout le monde pourrait la voir et en profiter.

Le ministre israélien du Patrimoine, Amichai Eliyahu, a de son côté estimé que la découverte de Ziv rappelle qu'en terre d'Israël, même les enfants peuvent participer à la découverte de l'histoire.