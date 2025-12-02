Avec l’arrivée du froid, les foyers ressortent chauffages, petits électroménagers et appareils du quotidien. Mais une mise en garde revient chaque année : certains équipements peuvent devenir dangereux avec une multiprise.

À mesure que les températures baissent, beaucoup ressortent chauffages d’appoint, grille-pain ou équipements de cuisine. Mais ce regain d’activité domestique s’accompagne aussi d’un rappel essentiel des spécialistes de l’électricité : toutes les prises ne se valent pas, et certaines habitudes peuvent transformer un simple geste pratique en véritable risque d’incendie. Vous ne devez pas utiliser ces appareils sur une multiprise.

Les dangers d'une multiprise

Utiliser une rallonge ou une multiprise pour brancher un appareil gourmand en énergie semble souvent anodin. Pourtant, beaucoup de câbles vendus pour un usage domestique ne sont pas conçus pour supporter une intensité électrique élevée. Les chauffages électriques, les fours compacts ou les friteuses modernes consomment parfois plus que ce que ces câbles peuvent supporter. Résultat : la prise chauffe, la gaine fond et un incendie peut se déclarer avant même que l’utilisateur ne se rende compte du problème. Ce type d’accident n’a rien d’hypothétique. Les services de sécurité américains rapportent régulièrement des incendies causés par des appareils de chauffage d’appoint mal branchés.

Les experts sont unanimes, tout ce qui chauffe ou fonctionne en continu doit être branché directement au mur et non une multiprise. C’est particulièrement vrai pour les chauffages d’appoint, mais aussi pour les équipements de cuisine modernes : micro-ondes, airfryers, toasters ou fours compacts. Ces appareils atteignent rapidement une consommation qui dépasse les capacités d’une simple rallonge. Même des appareils pourtant moins gourmands, comme les réfrigérateurs, posent problème lorsqu’ils fonctionnent via une extension. Ils tirent moins de puissance, mais de façon ininterrompue. Une chute de tension ou une surchauffe au niveau d’un câble peut les empêcher de fonctionner correctement. Et contrairement à ce que l’on croit, les climatiseurs mobiles ne sont pas épargnés. Leur compresseur peut provoquer des pics électriques importants sur la multiprise, d’où la nécessité d’utiliser une prise murale adaptée.

Les erreurs les plus fréquentes dans les foyers

Deux mauvaises pratiques reviennent systématiquement dans les enquêtes menées après un incendie domestique. La première est le « chaînage » : brancher une rallonge sur une autre multiprise pour gagner quelques mètres. La seconde est l’utilisation de câbles trop fins, souvent choisis sans regarder leur capacité maximale.

Les multiprises destinées au grand public supportent en général jusqu’à 15 ampères, ce qui peut sembler suffisant. Mais dès qu’un appareil dépasse 1 500 watts, le risque augmente nettement. Et peu d’utilisateurs vérifient ces informations avant d’installer leur matériel.

Les recommandations sont simples :

Brancher directement au mur tout ce qui chauffe,

Garder les multiprises pour les appareils électroniques à faible consommation,

Remplacer toute rallonge endommagée,

Eviter de coincer les câbles sous les meubles ou les tapis.

Une dernière précaution concerne les appareils sensibles, comme les réfrigérateurs : les fluctuations de tension provoquées par une multirprise peuvent altérer leur fonctionnement, voire les endommager.