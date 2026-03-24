C'est peut-être l'un des évènements les plus captivants qu'il est possible de voir sur terre, une éclipse totale sera visible depuis la France cette année. C'est un phénomène d'une grande rareté pour qui ne voyage pas à travers le monde pour en être témoin à chaque fois qu'il se présente. Dans les prochains mois, il suffira de sortir et de lever les yeux vers le ciel pour le voir par nous-mêmes en France, voici quand et comment faire pour en profiter au max.

Quand sera visible la prochaine éclipse en France ?

Les éclipses sont relativement rares, mais celles et ceux qui voyagent pour les suivre peuvent en voir bien plus régulièrement que le commun des mortels qui ne peut se permettre un tel plaisir. Depuis la France, les éclipses sont extrêmement rares. La dernière éclipse de la sorte a été visible de notre territoire en 1999. 27 ans plus tard, voici que le phénomène revient enfin par chez nous. Faites une croix sur le calendrier, l'éclipse est attendue pour le 12 août 2026 et presque tout le monde pourra en profiter facilement. Si jamais vous ratez le rendez-vous, il faudra ensuite attendre jusqu'en 2081 pour la prochaine. Un éclipse d'une rare intensité puisqu'elle pourrait plongé certaines région dans la pénombre durant près de 6 minutes, certains astronome la qualifie même « d'éclipse du siècle.»

Ce sont notamment les habitants du sud-ouest du pays qui profiteront au maximum de l'évènement avec une éclipse à 99,5% d'obturation. Pour avoir la chance de voir l'éclipse complète, il faudra se rendre au nord de l'Espagne, c'est là que l'expérience sera maximale. Mais pour le reste du pays, le phénomène sera tout de même bel et bien visible. Plus vous êtes au sud-ouest, plus elle sera complète avec 99% à Biarritz et 98% à Bordeaux notamment. Plus on remonte vers l'est, moins l'éclipse sera pleine. À Paris par exemple, vous pourrez profiter d'une éclipse à 92% d'obturation. Vous ne serez donc pas dans le noir total, mais les effets seront visibles.

©ESA/CESAR/Wouter van Reeven

Des effets fascinants et hors du temps

On estime que les premiers effets de contraste sont visibles dès 85% d'obturation. La lumière est alors altérée et les contrastes sont bien plus élevés. Au-delà de 90%, les couleurs commencent doucement à disparaître. À 95%, le monde paraît carrément monochrome. Un phénomène que l'on doit à nos yeux qui s'adaptent à la faible luminosité provoquée par l'éclipse. Enfin lorsque la phase totale est active, c'est la pleine nuit. Le soleil disparaît et ne laisse apparaître qu'un disque dessinant les contours de la lune. Un moment hors du temps d'après les spécialistes.

Cette année donc, on devrait avoir un aperçu de ces effets fascinants, en plus si vous vous dirigez vers l'Espagne et la partie sud-ouest de la France.