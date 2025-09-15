La dernière éclipse solaire totale connue en France remonte à 1999. Il s'agit en effet d'un phénomène céleste extrêmement rare, car demande un alignement parfait entre la Terre, la Lune et le Soleil. Il n'est pas totalement exagéré de dire que, à l'échelle d'un seul pays, une telle chose arrive seulement une fois par génération, tant les conditions de sa réalisation sont exceptionnels. Ainsi, grâce à divers calculs notamment de la part de la NASA, on sait quand il se reproduira sur le sol français... à une date lointaine, très lointaine.

Contrairement aux éclipses lunaires totales, les solaires sont infiniment plus rares. En lieu et place d'un halo blanc autour du soleil, le phénomène se caractérise par un anneau de feu d'une exceptionnelle beauté éphémère autour du satellite de la Terre, transformant quelques instants le jour en nuit totale. La chose ne dure en effet que quelques petites minutes, à condition de porter des lunettes de protection pour contempler l'événement en toute sécurité, et il faut généralement attendre de très longues années avant de le revoir dans un même pays.

La dernière éclipse solaire totale connue remonte en effet en 2024 et a traversé le Mexique, les États-Unis et le Canada, mais n'était pas visible depuis la France. Chez nous, la plus récente occurrence remonte à 1999. Malheureusement pour de nombreux français, ils ne risquent pas d'en revoir une chez nous de leur vivant. D'après notamment la NASA, la prochaine éclipse solaire totale à venir en France n'arriverait en effet que le 3 septembre 2081. Elle devrait alors passer de la Bretagne à l'Alsace et durerait jusqu'à 4 minutes selon les régions. Pour en profiter, il faudra littéralement se lever aux aurores, puisque c'est à l'occasion du lever du Soleil que l'événement a lieu.

Un phénomène céleste doublement exceptionnel à venir ?

À noter toutefois que, toujours d'après les calculs de la NASA, il se pourrait qu'une même génération de français ait droit à une seconde éclipse solaire totale peu de temps après celle à venir en 2081. Selon les estimations de l'agence spatiale américaine, une autre pourrait en effet revenir en France le 23 septembre 2090, toujours au lever du soleil. En attendant de telles dates, du moins pour les plus jeunes d'entre nous, il convient de noter que nous auront droit à une éclipse solaire partielle nettement plus proche, puisqu'elle arriverait quant à elle le 12 août 2026, avec 90% du soleil masqué. Le phénomène n'aura clairement pas le même effet qu'une éclipse totale, mais pourra peut-être inspirer les plus jeunes à guetter 2081 pour l'expérience céleste la plus pure.

© NASA

Source : NASA