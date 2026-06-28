Le 2 août 2027, vivez une éclipse solaire totale de 6 minutes et 23 secondes, la plus longue du XXIe siècle !

Le 2 août 2027, une éclipse solaire totale plongera plusieurs régions dans le crépuscule en plein jour, pendant un peu plus de six minutes. La NASA confirme qu'il s'agit de la plus longue éclipse du XXIe siècle, avec un alignement entre la Terre, la Lune et le Soleil qui durera exceptionnellement longtemps.

Une durée rare et un record historique

Une éclipse qui dépasse six minutes est peu fréquent. Celle-ci atteindra 6 minutes et 23 secondes à son maximum, une durée qu'on n'avait pas vue depuis 1991 et qui ne reviendra pas avant 2114. La Lune sera proche de son périgée, le point de son orbite le plus proche de la Terre. Elle paraîtra donc un peu plus grande et masquera le Soleil plus longtemps que d'habitude.

Le maximum se produira là où le Soleil sera presque au zénith, c'est-à-dire quasiment à la verticale. Cette position ajoute quelques secondes à la totalité, le long d'une bande étroite qui traversera le sud de l'Europe, une partie de l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

Le trajet du ciel, ville par ville

L'éclipse débutera dans le sud de l'Espagne. À Tarifa, la totalité durera 4 minutes et 39 secondes. Le phénomène remontera ensuite vers le nord du Maroc, où Tanger profitera de 4 minutes et 50 secondes d'obscurité complète. La bande passera par l'Algérie, la Tunisie et la Libye : à Benghazi, le Soleil restera caché 6 minutes et 7 secondes. En Égypte, Louxor atteindra 6 minutes et 19 secondes, et la durée sera presque maximale sur la côte de la mer Rouge. L'Arabie saoudite et le Yémen seront aussi sur le tracé, avec plusieurs sites d'observation possibles.

En dehors de cette bande étroite, l'éclipse restera forte sur de nombreuses villes :

Lisbonne : 93 %

Madrid : 86 %

Le Caire : 95 %

Alger et Tripoli : près de 99,9 %

En août, les températures grimpent fortement en Afrique du Nord, mais les conditions d'observation y sont plutôt bonnes. Le météorologue canadien Jay Anderson note « pas de chance de nuages » sur des secteurs comme l'est de la Libye. La couverture nuageuse devrait être quasi nulle, même si la poussière en suspension dans l'atmosphère peut altérer la visibilité. Louxor affiche par exemple une couverture nuageuse moyenne de 0,7 % en août, ce qui en fait un point d'observation recherché.