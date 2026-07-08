Le 12 août 2026, l’Islande sera le point de rendez-vous pour une éclipse solaire totale, un spectacle rare à ne pas manquer !

Le 12 août 2026, une éclipse solaire totale plongera une partie de l'Europe dans l'obscurité. L'événement n'a pas eu d'équivalent sur le continent depuis 1999. L'Islande se retrouve au centre de l'attention : elle offre les meilleures conditions d'observation de cet événement astronomique, une sorte de jackpot géographique. Pour la première fois depuis plus de 70 ans, l'île de glace et de feu sera le théâtre principal du phénomène, qui ne se reproduira pas en ces terres avant l'an 2196.

Un rendez-vous céleste à Reykjavik

C'est l'ouest de l'Islande que traversera le « couloir de totalité », la bande où la Lune couvre entièrement le Soleil. Reykjavik vivra une ambiance électrique ce jour-là. Des milliers de spectateurs sont attendus au port ou aux bains géothermiques comme le Blue Lagoon pour observer l'éclipse. Le spectacle démarre à 17h43. Ólafsvík, une petite ville, verra 2 minutes et 4 secondes d'obscurité totale, tandis que Látrabjarg, plus difficile d'accès, offre 2 minutes et 13 secondes de nuit noire depuis sa falaise.

Partez à l'aventure dans l'ouest islandais

Les Fjords de l'Ouest, région qui inclut Látrabjarg, offrent un cadre naturel pour observer l'éclipse. Le littoral islandais permet même de voir l'éclipse la plus longue : au large, à 44 km des côtes, l'obscurité totale dure 2 minutes et 18 secondes. Comparée à d'autres destinations comme la Galice ou les Baléares en Espagne, l'Islande a plusieurs atouts : moins de pollution lumineuse, un ciel plus pur, et des températures estivales douces, autour de 16 °C.

Des excursions organisées pour observer l'éclipse

Des excursions guidées en bus partiront de Reykjavik pour ceux qui veulent vivre l'événement de près. Ces sorties incluent des lunettes d'observation solaire sécurisées et sont menées par des guides qui connaissent bien la météo locale. Le temps peut jouer des tours, mais les organisateurs comptent choisir le site le plus dégagé possible pour maximiser les chances d'observation. Mieux vaut réserver à l'avance pour garantir sa place.

L'Islande s'apprête à voler la vedette à l'Espagne, destination traditionnelle des chasseurs d'éclipses, qui pourraient cette fois se tromper de pays.