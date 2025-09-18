EA FC 26 n’est clairement pas le seul jeu de foot attendu en 2025. Un nouveau concurrent issu d’une saga culte s’apprête à débarquer. De quoi créer la surprise et, surtout, offrir un peu de fraîcheur aux amateurs du ballon rond.

Vous attendez EA FC 26 mais vous commencez à vous lasser de la licence après en avoir fait le tour ? Pas de souci : un tout nouveau jeu de foot gratuit vient d’être annoncé. De quoi changer d’air… ou patienter tranquillement jusqu’à la sortie du prochain titre d’EA.

Un jeu gratuit en attendant EA FC 26

Sega vient de dévoiler Sega Football Club Champions 2025, un jeu de management footballistique gratuit. Il sera disponible sur PS5, PS4, Steam, iOS et Android. Avec cette annonce, un nouvel acteur s’invite face à EA FC 26, le mastodonte du ballon rond.

Derrière ce titre inédit se cache en réalité une vieille connaissance : la saga Pro Soccer Club o Tsukurou! (surnommée SakaTsuku). Née sur Sega Saturn en 1996, elle compte déjà plus de vingt épisodes. Pourtant, elle n’a presque jamais quitté le Japon. Seule exception, Let’s Make a Soccer Team sur PS2, sorti en Europe et en Australie. Avec Football Club Champions 2025, Sega veut enfin donner une dimension mondiale à sa licence. C’est sûr, cela n’a pas la renommée de EA FC 26, mais tout de même…

L’éditeur met en avant une particularité intrigante : le jeu est annoncé comme “propulsé par Football Manager”. Mais dans quelle mesure les deux licences vont-elles se croiser ? Impossible de le dire pour l’instant. Ce qui est sûr, c’est que l’expérience sera pensée pour tous : on commence avec un petit club local et, petit à petit, on vise les sommets du football mondial. On s'éloigne donc un peu de ce que proposera EA FC 26.

Sega Football Club Champions 2025 proposera deux expériences bien distinctes. Le mode Carrière permettra de se plonger dans la gestion d’un club, avec tout ce que cela implique : transferts, tactiques et développement sur le long terme. De l’autre côté, le mode Dream Team mettra l’accent sur la compétition en ligne, avec des affrontements PvP entre managers du monde entier. Parfait pour les stratèges qui n'auront pas cette possibilité dans EA FC 26. Deux approches complémentaires qui devraient séduire aussi bien les tacticiens solitaires que les amateurs de défis multijoueurs.

Pour se démarquer, le jeu s’appuie sur la licence FIFPro. Plus de 10 000 joueurs réels seront disponibles, dont 1 500 issus des divisions japonaises J1 à J3. La K League sud-coréenne est aussi confirmée, tout comme un partenariat avec Manchester City. Des choix qui témoignent de l’ambition internationale du projet. Ceux qui attendant EA FC 26 ont donc quelque chose de sérieux entre les mains.

Une sortie prochaine ?

Pour l’instant, Sega Football Club Champions 2025 n’a toujours pas de date de sortie précise. Le jeu reste affiché comme “Coming soon” sur Steam et les autres plateformes, malgré une bêta fermée organisée en juin dernier. Sega a simplement confirmé une sortie mondiale courant 2025, sans plus de détails. Les joueurs intéressés devront donc encore patienter avant de pouvoir mettre la main sur cette nouvelle alternative à EA FC 26.

