Fort de son immense succès au box-office, ce film de science-fiction à 715 millions de dollars prépare déjà sa suite, récemment évoquée par l’un de ses acteurs principaux. Du très lourd à venir.

La science-fiction se porte bien, et certaines sagas incarnent mieux que d’autres ce renouveau spectaculaire. C’est notamment le cas du film Dune, qui s’apprête à conclure son arc cinématographique avec un troisième film très attendu. Intitulé Dune: Part Three, ce nouvel opus vient de faire parler de lui grâce à un premier teasing partagé par l’un de ses acteurs principaux.

Un premier aperçu pour cet énorme film

C’est Timothée Chalamet en personne, interprète de Paul Atreides, qui a relancé l’excitation autour du film. Sur ses réseaux sociaux, l’acteur a partagé une image en coulisses le montrant dans un décor désertique. Le tout, regard tourné vers l’horizon, accompagnée d’un message on ne peut plus clair : “DUN3 LOADING”. Un clin d’œil minimaliste, mais suffisamment évocateur pour confirmer que la production est désormais bien engagée et que le retour sur Arrakis est en cours.

Notons, le film est entré en production à l’été 2025. Avec un tournage débuté en Europe avant de se déplacer vers le Moyen-Orient. Plusieurs scènes sont actuellement filmées dans le désert d’Abu Dhabi, notamment dans l’oasis de Liwa, qui sert une nouvelle fois de décor naturel à Arrakis. Une approche fidèle à celle des deux premiers films, qui privilégiaient les décors réels pour renforcer l’immersion. Ce teasing suggère également que suffisamment de séquences ont déjà été mises en boîte pour commencer à communiquer. Même très discrètement, autour du projet.

Une suite énorme

Après le succès critique et commercial du film Dune : Deuxième partie, qui a dépassé les 700 millions de dollars au box-office mondial, la pression est forcément élevée. Ce troisième volet adaptera Dune Messiah, un roman réputé plus sombre, plus politique et plus déroutant que le matériau exploité jusque-là.

Pour Denis Villeneuve, le défi est double. Conclure l’arc de Paul Atreides tout en respectant la complexité morale et philosophique de l’œuvre originale. Un pari risqué, mais cohérent avec l’ambition artistique affichée depuis le premier film. La sortie de Dune: Troisième partie est fixée à décembre 2026, une année qui s’annonce particulièrement dense pour les amateurs de science-fiction. Entre projets originaux, retours de réalisateurs emblématiques et grosses productions issues de licences connues, la concurrence sera rude. Clairement...

