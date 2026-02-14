Véritable fléau de la plupart des manettes, voici au moins une solution s'agissant de comment corriger le problème de drift des sticks sur la DualSense de la PS5.

La plupart des joueurs ont un jour ou l'autre rencontré un problème de drift, ou dérive en français, des joysticks de leur manette, qu'il s'agisse de la DualSense pour la PS5, ou encore les Joy-Con sur Nintendo Switch, et enfin sur les manettes Xbox Series. C'est un véritable fléau qui peut littéralement détruire une manette, et par extension l'expérience de son utilisateur. Heureusement, en tout cas concernant la manette de la PS5, il existe aujourd'hui une solution toute simple pour corriger ce problème.

Une solution simple et efficace contre le drift des sticks d'une manette PS5

Le drift qui peut affecter la plupart des manettes DualSense, Joy-Con ou Xbox, est un phénomène qui se produit lorsque le joystick ne revient pas parfaitement au centre, que ce soit physiquement ou virtuellement. Cela signifie que la visée ou le curseur à l'écran bouge légèrement tout seul, comme si vous poussiez le joystick alors que ce n'est pas le cas. Généralement, cela est dû à une dégradation du plastique du stick, qui vient alors s'agglomérer à l'intérieur de la manette, et qui vient donc dérégler le signal entre le contrôleur et la console.

Outre les fameux sticks à effet Hall qui cherchent à prévenir ce phénomène, la plupart des manettes classiques risquent fatalement de souffrir d'un problème de drift. Il existerait toutefois, en tout cas concernant la manette PS5, une solution plutôt simple pour la réparer si d'aventure elle en est victime. C'est en tout cas ce qu'a démontré une courte vidéo de l'utilisateur Twitter Modyfikator89, via l'application gratuite « Driftguard »

En suivant les étapes simples de la vidéo, vous devriez, avec un peu de chance, corriger le problème de drift des joysticks de votre manette PS5. Il est cependant important de noter que dès que vous lancez l'application web « Driftguard » sur votre PC, un avertissement vous informe qu'elle est en phase alpha de test. Vous l'utiliserez donc à vos propres risques.

Une application salvatrice dépourvue de toute dérive ?

En résumé, la solution préconisée par Modyfikator89 pour corriger le problème de drift d'une manette DualSense passe par DriftGuard, une application web demandant de connecter votre manette à votre PC ou ordinateur portable. L'application affichera quel joystick analogique présente un problème de drift. Sur le papier, il vous suffira de cliquer sur un bouton pour corriger le souci et enregistrer. Et le tour devrait être joué.

À noter cependant qu'il ne s'agit pas non plus d'une solution miracle. Il se peut que cela ne fonctionne pas avec votre manette PS5 DualSense, car cela peut dépendre de l'origine du problème : logiciel ou matériel. « On dirait que l'application se contente de calibrer les joysticks au point de dérive, masquant ainsi le problème », a fait remarquer Baz_L. « Rien ne peut corriger une dérive physique au niveau des pièces mobiles ».

Si vous rencontrez des problèmes de drift avec les joysticks de votre manette PS5 DualSense et que ceux-ci sont du ressort logiciel, cette application devrait toutefois vous être utile. Il s'agit en tout cas clairement d'une meilleure alternative que de devoir la renvoyer au SAV ou racheter une nouvelle manette, si vous n'avez pas la fibre bricoleuse et les connaissances nécessaires pour en bidouiller les entrailles vous-même.

Source : Modyfikator89 sur X.com