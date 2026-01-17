Sans Dragon Ball Z, les mangas et les anime n'auraient probablement pas percé avec la même intensité par chez nous. Encore en 2026, l'œuvre d'Akira Toriyama revêt un caractère légendaire chez les otakus et même pour le grand public qui n'a pu échapper à la fièvre des Saiyans grâce au Club Dorothée dans les années 1990. Il faut dire que l'auteur et la Toei Animation ont donné vie à des scènes mémorables, qui nous touche encore en plein cœur même après plus de trente ans, comme avec ce monologue culte de Vegeta.

Les paroles de Vegeta, le vrai roi de Dragon Ball Z

Véritable monument de la pop culture, Dragon Ball Z a encore une influence considérable à ce jour. Les jeux s'enchaînent d'ailleurs encore, preuve en sont les Sparking Zero et autres Gekishin Squadra. Seulement, ces titres font souvent la part belle à l'action et aux combats. Mais si l'œuvre d'Akira Toriyama est devenue si populaire, c'est aussi parce qu'elle sait prendre le temps à ses personnages de se dévoiler sous de nouveaux jours, notamment en prenant la parole de façon on ne peut plus percutante, comme Vegeta au bord de la mort sur Namek.

Si les combats sont souvent spectaculaires dans Dragon Ball Z, certains épisodes marquent les mémoires en prenant le total contre-pied. C'est le cas de l'épisode 86 “Le cœur lourd ! La mort de Vegeta, le fier Saiyan”, diffusé pour la première fois au Japon en 1991. Nous sommes alors à un moment pivot de la saga Namek. Le tyran Freezer a revêtu sa forme ultime, ce qui n'empêche pas Vegeta de lui tenir tête. Une attitude qui lui coûte la vie.

Seulement, alors qu'il s'apprête à lâcher son dernier souffle, Vegeta s'adresse directement à Goku. C'est alors que celui qui faisait figure d'antagoniste depuis son arrivée sur la planète fait tomber le masque. Mettant son orgueil légendaire de côté, il révèle à son éternel rival de Dragon Ball Z la vérité sur la mort de son père et de son peuple, causée par le terrible Freezer. La raison de ce geste ? La peur de voir un jour un super guerrier émerger et tenter de renverser son autorité.

Si cette scène est encore aussi poignante aujourd'hui, c'est par la dualité qui se dégage alors de Vegeta. Prince colérique et arrogant, Freezer fait ressortir sa peur, mais aussi le poids de son échec à venger son peuple. Au bord de la mort, il ne retient même plus ses larmes. C'est même larmes qui marqueront plusieurs de ses moments les plus mythiques de Dragon Ball Z. Mais le plus étonnant et honorable, c'est lorsqu'il tend la main à Goku, le suppliant d'accomplir ce qu'il n'est pas parvenu à faire.

Par la suite, Vegeta a eu droit à une résurrection en bonne et due forme, lui permettant de briller à maintes reprise. Il continue même de développer son potentiel dans DB Super et Daima. Mais, surtout, le prince Saiyan dispose d'une classe et d'une aura avec laquelle peu de personnages d'anime peuvent rivaliser en 2026. Mention spéciale également à sa version française, incarnée par l'acteur Eric Legrand qui nous a tristement quitté au printemps 2025. Heureusement, sa mémoire perdurera entre autre dans l'anime Dragon Ball Z, disponible en intégralité sur Crunchyroll.