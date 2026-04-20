Entre ses transformations légendaires et ses combats spectaculaires, Dragon Ball Z est un des anime les plus mythiques encore aujourd'hui. C'est même devenu un monument de la pop culture. Et pourtant, même si les fans les plus ardus suivent les aventures de Goku et ses compagnons sur papier depuis plus de 40 ans, certains détails sont encore méconnus. En fouillant les archives de l'auteur Akira Toriyama, un croquis a fait ressurgir des souvenirs. Presque oublié, ce design ne parlera probablement qu'aux plus grands frans.

Elle aurait pu avoir ce design dans tout Dragon Ball Z

Du manga jusqu'à l'arrivée en anime, Dragon Ball Z s'est forgée une identité très fort. Et pour cause, le mangaka Akira Toriyama a un style graphique reconnaissable parmi des milliers. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit le chara-design de titres mythiques du jeu vidéo comme Dragon Quest et Chrono Trigger. En plus de cela, l'artiste avait cette capacité de toucher à un tas d'imaginaires, explorant des styles vestimentaires extrêmement variés pour se personnages.

Justement, un croquis retrouvé dans les archives de l'auteur, détenues par la Shueisha, pourrait bien raviver des souvenirs aux fans de Dragon Ball Z. Certains auront peut-être oublié le premier design de C-18, la cyborg blonde qui menace la terre aux prémisses de la saga Cell. Connue pour sa marinière et son combo jupe/veste en jean, avant de revêtir un survêtement rose dans DB Super, elle aurait cependant pu arborer un tout autre look.

Au moment de sa première apparition dans le manga et dans l'anime Dragon Ball Z, C-18 ne portait ni l'une ni l'autre des tenues. En effet, elle était vêtue à la mode du Far West, avec une jupe veste à franges et en cuir. Un look de cow-boy, qu'elle partageait avec son frère lorsqu'eux deux s'appelaient encore Lapis et Lazuli. Si lui a conservé ce look, ce n'est toutefois pas le cas de la cyborg aux yeux bleus.

Pourtant, Akira Toriyama semblait être décidé pour que C-18 ait un look de cow-boy. En consultant ses archives, on retrouve plusieurs croquis de ce personnage fort de l'univers de Dragon Ball Z. Ils témoignent de la réflexion de l'artiste autour du thème du Far West. Au bout du compte, l'idée n'aura pas été retenue dans la version finale. Pour autant, l'anime fait un joli clin d'œil à ce design préliminaire qui traduit bien le caractère du cyborg.



© Toei Animation et Shūeisha / Akira Toriyama.