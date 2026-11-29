Veille ou extinction ? Un détail change tout sur la durée de vie de votre PC. Entre ralentissements, batterie qui fond et bugs sournois, la réponse des experts pourrait bien vous surprendre.

La question, posée sans détour par un utilisateur identifié sous le pseudonyme LiWright, qui demande s'il n'est pas bon d'éteindre complètement l'ordinateur, estimant qu'il vaut mieux le mettre en veille la nuit et ne l'éteindre que lorsqu'on prévoit d'être absent longtemps, et qui souhaite connaître l'avis des autres, part d'une certitude toute neuve : fermer le capot suffirait, et éteindre serait presque devenu inutile.

Le message atterrit sur le forum d'entraide Microsoft Q&A, où il attire plusieurs réponses, parfois convergentes, parfois nuancées, sur ce vieux dilemme qui oppose la veille à l'extinction complète.

Q&A Assist, l'adepte de l'extinction systématique

Sous le pseudonyme Q&A Assist, un premier répondant se décrit comme à l'ancienne : il éteint sa machine même pour une heure d'absence. Il écrit sur le forum qu'il est, personnellement, un utilisateur à l'ancienne, et qu'il éteint donc toujours son ordinateur, même s'il ne s'absente qu'une heure. Il invoque les disques SSD, qui ramènent le redémarrage à froid à environ une minute, un délai qu'il juge négligeable.

Son argument central tient à la mémoire vive. Éteindre limiterait le risque de fuite de mémoire : certaines applications mal conçues finissent par saturer la RAM, et seul un redémarrage complet nettoie durablement la situation. Il dit préférer un redémarrage à froid du système et des applications pour retrouver les meilleures performances, et se dit mal à l'aise à l'idée qu'un système laissé en veille trop longtemps ralentisse ou se mette à bugger en plein travail.

Quant au risque de coupure de courant lors d'une extinction, il ne le juge pas problématique, à condition d'avoir sauvegardé son travail avant. Il conclut qu'au final, veille ou extinction est une question de préférence : si, comme lui, une minute d'attente pour repartir à zéro ne dérange pas, il convient de sauvegarder son travail et d'éteindre, et que si l'on est occupé et veut que son ordinateur soit toujours prêt, il vaut mieux choisir le mode veille.

Bernard et la règle des 3 à 5 heures

Un autre utilisateur, Bernard, qui se présente comme un autre utilisateur Windows, confirme l'analyse de Q&A Assist tout en l'affinant. Il compare l'extinction à une mise au repos complète du matériel : il explique qu'il faut voir les choses ainsi : quand on éteint le PC, cela coupe complètement tout le matériel actif pour qu'il puisse se reposer, et que le démarrage prend du temps parce que tout repart de zéro.

En veille, à l'inverse, le matériel reste partiellement actif et, au réveil, tous les programmes utilisés restent ouverts tels quels. Problème : selon Bernard, une veille prolongée finit, avec le temps, par ralentir l'ordinateur, même si l'effet ne se voit pas tout de suite.

De là sa recommandation chiffrée : si l'on compte réutiliser l'appareil dans les 3 à 5 heures, la mise en veille convient parfaitement ; si l'absence doit durer plus longtemps, il recommande d'éteindre, pour que le PC reparte à zéro et fonctionne de façon optimale.

Un troisième avis, et les symptômes d'une veille trop longue

Un troisième intervenant, resté anonyme, va dans le même sens et conseille carrément à LiWright d'éteindre. Il rappelle que la veille garde l'appareil dans un état de faible consommation tout en conservant la session active, ce qui permet une reprise instantanée, un atout surtout pour les ordinateurs portables.

L'extinction, elle, vide la mémoire et stoppe tous les processus, ce qui améliorerait la performance et la fiabilité du système dans la durée, au prix d'un redémarrage plus long. Sa règle générale : veille pour un usage fréquent dans la journée, extinction en fin de journée ou lors d'une absence prolongée.

Ce diagnostic rejoint un constat plus large. Se fier uniquement à la fermeture du capot, sans jamais redémarrer, finit par poser problème : les applications restent chargées, les processus en arrière-plan continuent de tourner, et de petits bugs s'accumulent à mesure que les jours passent.

Résultat possible au bout de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines sans redémarrage : un ordinateur qui ralentit, des applications qui gèlent ou se comportent bizarrement, une batterie qui se décharge pendant le sommeil de la machine, des mises à jour de sécurité manquées, ou encore des ventilateurs qui tournent dans un sac fermé. Le phénomène touche surtout les gros usages, Photoshop, Steam ou un navigateur chargé de dizaines d'onglets.

Une comparaison souvent employée illustre bien le propos : garder son ordinateur en veille indéfiniment revient à laisser sa voiture garée, moteur au ralenti. Pas de problème sur une courte pause, mais intenable sur la durée.

En pratique, mieux vaut fermer le capot pour de courtes pauses ou un usage quotidien, redémarrer tous les quelques jours ou au moins une fois par semaine, et éteindre complètement en cas d'inutilisation prolongée, de voyage, ou dès que la machine se comporte bizarrement. Sur Mac, ce réglage se vérifie dans les Réglages Système, sous Batterie et écran verrouillé ; sur Windows, dans Écran, veille et hibernation.

Veille ou hibernation, deux mécanismes bien distincts

Fermer le capot ne déclenche pas toujours le même processus. Dans le mode veille, qui reste l'état par défaut, seule la mémoire continue d'être alimentée en électricité : le disque dur, le processeur et l'écran, eux, s'éteignent. À la réouverture, tout redevient instantanément comme avant la fermeture.

C'est la méthode la plus rapide, mais elle continue de consommer de l'énergie : une batterie peut ainsi se retrouver presque vide le lendemain matin, alors que l'appareil n'a jamais servi.

L'hibernation fonctionne autrement. Les données de la mémoire sont d'abord écrites sur le disque dur, puis l'alimentation est coupée totalement, un peu comme pour un arrêt complet. Rien ne disparaît : au prochain démarrage, les données sont réécrites dans la mémoire, et le travail reprend là où il avait été laissé.

L'ordinateur ne consomme alors plus la moindre énergie une fois le capot fermé. Ce confort a toutefois un coût : le temps de redémarrage, quoique presque identique à celui de la veille sur les disques SSD récents, s'allonge un peu si la mémoire était très sollicitée.

Et une portion du disque dur, équivalente à la capacité de la mémoire vive de l'appareil, reste en permanence réservée et inutilisable.