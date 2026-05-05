Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes continuent de récupérer un ticket de reçu après avoir retiré de l'argent à un distributeur automatique. Que ce soit par habitude, ou pour tenir ses comptes physiquement, c'est une pratique des plus courantes. Pourtant, elle n'est pas sans risque pour vos informations privées et pourrait même ne pas être recommandée pour votre sécurité bancaire.

Une astuce simple pour votre sécurité bancaire : n'imprimez pas de reçu au distributeur automatique

Les arnaques au DAB (Distributeur Automatique de Billets) sont monnaie courante. Mais parfois on peut mettre ses informations personnelles et financières en danger tout seul. Lorsque vous retirez de l'argent liquide à un distributeur, peu importe la banque, vous avez la possibilité de récupérer un ticket faisant office de reçu. Sur ce dernier, on retrouve un grand nombre d'informations à votre sujet, mais aussi et surtout sur votre identité bancaire.

Il est normalement noté le numéro du compte sollicité ou de la carte bancaire utilisée, le solde disponible que vous avez, mais aussi la date, l'heure ou encore l'emplacement du distributeur automatique utilisé. Ces données sont une mine d'or pour les personnes mal intentionnées, et pourtant, une fois le reçu récupéré on a tendance à le laisser traîner, voire carrément le perdre ou le jeter bêtement aux ordures. Parmi les quelques astuces sur le bon comportement à adopter, il est conseillé de ne tout simplement pas imprimer de reçu lorsque l'on retire de l'argent, ou de conserver ces derniers chez soi dans un endroit sûr. Lorsque vous souhaitez vous en débarrasser, il est préférable de les rendre illisibles, notamment en les broyant ou en les brûlant tout simplement.

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Adoptez des habitudes simples pour votre sécurité

De nos jours, presque tout peut être fait de manière dématérialisée. Sauf le retrait d'argent qui se fait forcément à un distributeur automatique ou à un guichet. Pour le reste, notre compte est accessible depuis votre smartphone ou un ordinateur, à l'abri des regards indiscrets. Là aussi il est préférable d'adopter la bonne attitude pour éviter de laisser fuiter ses informations involontairement et ainsi échapper aux fraudes. Pour assurer votre sécurité bancaire, veillez à activer des identifications à plusieurs facteurs afin de vous connecter à vos comptes. Vous pouvez aussi tenir à jour vos logiciels de sécurité si vous en avez, ou demander conseil à un conseiller. Certaines banques proposent des solutions de protection supplémentaire, comme des porte-cartes anti-scan ou encore des protections pour les achats en ligne.