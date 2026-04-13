Pensant faire une bonne affaire sur AliExpress, il reçoit une très mauvaise surprise au lieu de son SSD externe d'une capacité de 2 To au prix dérisoire et même un peu suspect de 10 euros.

Lorsque le SSD externe d'un joueur est tombé en panne, la curiosité l'a poussé à l'ouvrir, et ce qu'il a découvert à l'intérieur était loin de ce à quoi il s'attendait. L'unité de stockage de 2 To, achetée quelques jours plus tôt seulement chez AliExpress pour le prix ultra compétitif, mais aussi trop beau pour être vrai, de 10 euros, semblait normale à première vue : silencieuse, compacte et apparemment fonctionnelle. Mais en le dévissant, il se rendit alors compte qu'il a été victime d'une terrible arnaque, malheureusement largement répandue.

Une offre de SSD externe sur AliExpress pas du tout contractuelle

L'expérience de ce joueur est loin d'être un cas isolé. Plusieurs utilisateurs sur des forums comme Reddit rapportent en effet régulièrement rencontrer des problèmes avec leur disque dur ou SSD. Il s'agit ainsi d'un phénomène de plus en plus récurrent chez les consommateurs achetant des produits électroniques sur des plateformes de vente en ligne populaires comme Amazon.

Souvent, les escrocs achètent un disque dur ou SSD authentique, le démonte et remplacent les composants internes par des pièces de mauvaise qualité ou de simples puces flash. Ces appareils modifiés sont ensuite retournés pour remboursement. Comme les plateformes revendent souvent les articles retournés sans inspection approfondie, les contrefaçons reviennent sur le marché, trompant ainsi de nouveaux clients.

Cette arnaque spécifique à un disque dur ou SSD est par ailleurs difficile à détecter sans outils techniques. La puce flash intégrée offre une capacité de stockage bien inférieure à celle annoncée, et les vitesses de lecture et d'écriture sont particulièrement lentes. Le poids supplémentaire du métal induit les acheteurs en erreur en leur faisant croire que l'appareil a le poids attendu d'un véritable disque dur, rendant l'inspection visuelle inefficace. Seuls des logiciels de test tels que CrystalDiskInfo ou Blackmagic Disk Speed ​​Test permettent de découvrir la véritable nature de ces fausses unités de stockage.

Une nouvelle leçon pour d'éventuels futurs acheteurs

Cette histoire répandue, qu'a donc vécu l'utilisateur Reddit NooBGam3R 007 en achetant un SSD externe de 2 To à seulement 10 euros sur AliExpress pour se rendre compte qu'il s'agissait d'une vaste arnaque, sert donc d'avertissement à quiconque entend acheter un disque dur ou d'autres composants informatiques en ligne, surtout lorsque l'offre semble trop belle pour être vraie.

Il convient en effet de tester immédiatement le nouveau matériel afin de vérifier ses performances et son authenticité. Les conclusions du joueur soulignent l'importance d'acheter auprès de vendeurs de confiance, capables de garantir l'intégrité du produit, plutôt que de risquer une « bonne affaire » qui pourrait être une arnaque élaborée.

Cette nouvelle affaire d'un faux disque dur ou SSD met en lumière un problème plus vaste autour des plateformes de e-commerce et les consommateurs : la circulation massive de matériel contrefait sous couvert de produits authentiques. Elle rappelle aux acheteurs de rester vigilants et de tester leurs appareils rapidement après l'achat afin d'éviter de se retrouver avec un morceau de plastique et de la colle au lieu d'un disque dur en bonne et due forme.

Source : Reddit