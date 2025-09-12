Un joueur n'en croit pas ses yeux lorsque son disque dur tombe en panne et qu'il le dévisse pour déceler ce qui ne tourne pas rond à l'intérieur du produit.

Lorsque le disque dur externe d'un joueur est tombé en panne, la curiosité l'a poussé à l'ouvrir, et ce qu'il a découvert à l'intérieur était loin de ce à quoi il s'attendait. L'unité de stockage d'1 To, achetée trois ans plus tôt, semblait normale à première vue : silencieuse, compacte et apparemment fonctionnelle. Mais en le dévissant, il se rendit alors compte qu'il a été victime d'une terrible arnaque, malheureusement largement répandue.

Un joueur victime d'une vaste arnaque avec son disque dur

L'expérience de ce joueur est loin d'être un cas isolé. Plusieurs utilisateurs sur des forums comme Reddit rapportent en effet régulièrement rencontrer des problèmes avec leur disque dur. Il s'agit ainsi d'un phénomène de plus en plus récurrent chez les consommateurs achetant des produits électroniques sur des plateformes de vente en ligne populaires comme Amazon. Souvent, les escrocs achètent un disque dur authentique, le démonte et remplacent les composants internes par des pièces de mauvaise qualité ou de simples puces flash. Ces appareils modifiés sont ensuite retournés pour remboursement. Comme les plateformes revendent souvent les articles retournés sans inspection approfondie, les contrefaçons reviennent sur le marché, trompant ainsi de nouveaux clients.

Cette arnaque spécifique à un disque dur est par ailleurs difficile à détecter sans outils techniques. La puce flash intégrée offre une capacité de stockage bien inférieure à celle annoncée, et les vitesses de lecture et d'écriture sont particulièrement lentes. Le poids supplémentaire du métal induit les acheteurs en erreur en leur faisant croire que l'appareil a le poids attendu d'un véritable disque dur, rendant l'inspection visuelle inefficace. Seuls des logiciels de test tels que CrystalDiskInfo ou Blackmagic Disk Speed ​​Test permettent de découvrir la véritable nature de ces faux disques.

Un avertissement de rigueur pour vos futurs achats dans le domaine

Cette histoire sert donc d'avertissement à quiconque achète entend acheter un disque dur ou d'autres équipements technologiques en ligne, surtout lorsque l'offre semble trop belle pour être vraie. Il convient en effet de tester immédiatement le nouveau matériel afin de vérifier ses performances et son authenticité. Les conclusions du joueur soulignent l'importance d'acheter auprès de vendeurs de confiance, capables de garantir l'intégrité du produit, plutôt que de risquer une « bonne affaire » qui pourrait être une arnaque élaborée.

Cette affaire met en lumière un problème plus vaste autour des plateformes de e-commerce et les consommateurs : la circulation massive de matériel contrefait sous couvert de produits authentiques. Elle rappelle aux acheteurs de rester vigilants et de tester leurs appareils rapidement après l'achat afin d'éviter de se retrouver avec un morceau de plastique et de la colle au lieu d'un disque dur en bonne et due forme.

Source : Reddit