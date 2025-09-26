Un simple achat en ligne peut parfois réserver des surprises inattendues. C’est exactement ce qui est arrivé à un internaute, persuadé d’avoir reçu un disque dur flambant neuf… jusqu’au moment où il l’a branché à son ordinateur.

Une découverte pour le moins étonnante sur un disque dur

L’histoire a été racontée sur Reddit par un utilisateur nommé All-Seeing_Hands. Après avoir branché son SSD de 1 To, censé être vide, il a découvert qu’il contenait déjà un gigantesque dossier. Dedans, des programmes bien connus du milieu musical, comme Kontakt (peut monter à 1000 dollars selon la version) ou encore Reaktor (près de 200 $). De quoi se demander d’où venait réellement ce matériel censé être neuf.

D'où viennent ces fichiers ? Plusieurs explications circulent. La plus probable serait un retour client revendu sans contrôle. Mais certains soupçonnent plutôt des versions piratées, inutilisables sans clés d’activation officielles. D’autres vont encore plus loin : et si le disque dur avait été intentionnellement chargé de fichiers pour inciter l’acheteur à les installer, avec à la clé un risque de malware ?

Les pièges des disques durs en ligne

Cette histoire rappelle surtout un point essentiel : acheter un disque dur en ligne n’est pas sans danger. Il n’est pas rare que des modèles soient présentés comme neufs alors qu’ils ont déjà servi. Pire encore, certains escrocs manipulent les registres internes des disques (SMART, FARM) pour effacer les preuves d’usure. Résultat, impossible pour un acheteur lambda de voir la différence. Et parfois, l’arnaque est encore plus grossière. Un autre utilisateur a cru acheter un disque de 2 To pour 10 dollars… qui s’est révélé être une simple coque vide, sans aucune mémoire à l’intérieur.

Pour éviter ça, il existe quelques réflexes simples pour éviter ce genre de mauvaise surprise. Mieux vaut acheter son matériel (surtout un disque dur/SSD) chez des vendeurs de confiance, de préférence sur des sites officiels ou des plateformes reconnues. Il est aussi recommandé de jeter un œil aux avis laissés par d’autres acheteurs avant de se lancer. Une fois le disque reçu, le tester immédiatement permet de vérifier sa véritable capacité et de voir s’il contient déjà des données. Enfin, un formatage complet reste indispensable, même si le produit semble neuf, afin d’écarter tout risque lié à des fichiers indésirables.

