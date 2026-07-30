La Fée Clochette quitte Disneyland dès août 2026, sans date de retour annoncée. Coïncidence troublante avec la série Disney+ « Tink » en préparation ? Le mystère plane et les fans s'interrogent déjà sur les vraies raisons de cette fermeture.

Disneyland Resort a annoncé la fermeture, à durée indéterminée, de l'espace de rencontre avec la Fée Clochette situé à Pixie Hollow. La fermeture, motivée par des travaux de rénovation, prend effet à partir du 4 août 2026, confirme le NY Post.

Jusqu'au 3 août inclus, les visiteurs peuvent encore croiser la fée dans son espace habituel de Fantasyland, entre les attractions Matterhorn Bobsleds et Astro Orbiter, non loin du château de la Belle au Bois Dormant. Les horaires n'ont pas changé.

Aucune date de réouverture n'a été communiquée. Le calendrier opérationnel actuel de Disneyland Resort s'étend jusqu'au 7 septembre 2026 et ne mentionne à aucun moment la reprise de l'activité. Les visiteurs seront donc privés de cette rencontre pendant au moins un mois, sans certitude sur la suite.

Disney n'a donné aucune explication officielle à cette décision, et rien n'indique si la Fée Clochette sera déplacée vers un autre point du parc pour continuer à signer des autographes et poser pour des photos pendant la durée des travaux.

Un scénario déjà vu entre 2024 et 2025

Ce n'est pas la première fois que Pixie Hollow ferme ses portes. L'espace avait déjà été inaccessible pendant neuf mois, de fin 2024 à 2025, pour un projet de réaménagement d'envergure. À l'époque, Disneyland Resort avait profité des travaux pour transformer un second espace du secteur, autrefois réservé aux amies fées de Clochette comme Vidia, en file d'attente prolongée pour la rencontre principale. Les autres fées ne font plus de rencontres à Pixie Hollow depuis.

Une série Disney+ en toile de fond

Une hypothèse circule autour de cette nouvelle fermeture : Disney développe actuellement une série dramatique en prises de vues réelles centrée sur le personnage, intitulée « Tink », qui sera diffusée exclusivement sur Disney+. Liz Heldens et Bridget Carpenter travaillent sur ce projet, révélé environ quatre mois avant cette annonce, mais aucune date de sortie n'a été fixée.

Il est possible que les travaux à Pixie Hollow soient liés à une opération de promotion croisée avec cette série, mais Disneyland Resort n'a rien confirmé en ce sens.

Le projet Tink n'est pas totalement inédit : il reprend une version retravaillée d'un film live-action jamais tourné, qui devait mettre en scène Reese Witherspoon dans le rôle de la fée magique et qui était resté en développement chez Disney de 2015 à 2021.

La série doit proposer une lecture actualisée d'un personnage apparu pour la première fois dans le film d'animation « Peter Pan » en 1953, avant d'avoir eu droit à sa propre saga animée entre 2008 et 2015.

Ce projet s'ajoute à une liste de réinterprétations live-action de figures Disney en préparation. Gaston, de « La Belle et la Bête », et la princesse Tiana, de « La Princesse et la Grenouille », doivent aussi recevoir leur propre traitement.

Parallèlement, le tournage d'un remake de Raiponce est en cours, avec Teagan Croft dans le rôle principal, tandis que Chris Sanders écrit et réalise une suite au film live-action « Lilo & Stitch » sorti en 2025.