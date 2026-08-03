Payer 15,99 euros pour une image identique à l'offre à 10,99 euros ? C'est pourtant la réalité vécue par les abonnés Premium français depuis plusieurs jours. La raison judiciaire derrière ce fiasco va vous surprendre.

Disney+ a désactivé la 4K Ultra HD, la 3D et le HDR dans onze pays européens, la France comprise, à la suite d'une nouvelle injonction judiciaire, confirme Numerama. La dégradation est en vigueur depuis plusieurs jours, selon les informations disponibles le 31 juillet 2026.

La conséquence tombe directement sur la facture des abonnés. Ceux qui payent l'offre Premium à 15,99 euros par mois reçoivent désormais une image en 1080p SDR, strictement identique à celle de l'offre Standard, vendue 10,99 euros par mois. Disney n'a annoncé aucune ristourne, aucune compensation, ni la moindre date de retour de la 4K ou du HDR.

Un litige de brevet qui s'aggrave depuis juin

Cette décision s'appuie sur une injonction de la Juridiction unifiée du brevet, rendue par sa division locale de Düsseldorf. Elle fait suite à une action de la société américaine InterDigital, spécialisée dans la recherche et la licence de brevets vidéo, annoncée le 23 juillet.

Le tribunal a jugé que Disney enfreignait un brevet portant sur des techniques d'encodage liées au codec HEVC, sur lequel repose l'essentiel du streaming en ultra haute définition, et en a confirmé la validité. L'injonction couvre onze pays de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne et l'Italie. Disney peut faire appel.

C'est la deuxième décision de ce type en quelques semaines. La première, rendue le 16 juin par la division de Mannheim de la même juridiction, portait sur un autre brevet et avait déjà entraîné la suppression du Dolby Vision et de la 3D pour les abonnés européens.

Dans les deux dossiers, les juges se sont appuyés sur le même exemple technique : le flux vidéo de Blanche-Neige et les Sept Nains, sorti en 1937 et diffusé sur Disney+ en HEVC.

Une fois les deux injonctions cumulées, il ne reste plus que deux différences entre les deux offres du service. L'abonnement Premium conserve le son Dolby Atmos et permet quatre écrans simultanés, contre deux pour le Standard, moyennant 5 euros de plus par mois. Sur son propre site, Disney+ continue pourtant de présenter l'offre Premium comme une offre en 4K.

Le passage à l'offre Standard se fait en quelques clics depuis les paramètres du compte, avec effet dès la prochaine échéance de facturation. Le retour au Premium restera possible une fois le problème de brevets réglé. Une piste alternative, l'usage d'un VPN, pose d'autres difficultés liées aux droits de diffusion.

Contactée par les confrères de FlatpanelsHD, la branche nordique de Disney confirme la suppression de la 4K UHD et du HDR et qualifie ce retrait de « temporaire ». Elle se dit déçue et assure travailler à un rétablissement le plus rapide possible.

En France, le service client donne la même explication : une procédure devant un tribunal européen des brevets a imposé des modifications techniques. Aucun calendrier de retour ni aucune compensation n'a été communiqué.

Le service se dégrade un peu plus à chaque nouvelle décision, sans qu'aucune ristourne n'ait jamais été appliquée aux abonnés. Un mail d'excuse accompagné d'une réduction de quelques euros pendant la durée du litige serait bienvenu, même si rien ne dit que Disney y consentira. Que le HDR ou la 3D sur Apple Vision Pro aient pu être considérés comme accessoires se comprend. La 4K, elle, était l'argument central de l'offre Premium.