Si l'attente est palpable pour le retour des Chroniques de Narnia chez Netflix, Disney a le potentiel de proposer la série télévisée fantasy phare de la décennie. Il s'agirait également d'une belle rédemption pour la saga qu'elle adapte, qui avait eu droit à un premier essai désastreux au cinéma, malgré un univers riche et détaillé, un récit poignant et une action trépidante qui pourrait bien faire oublier aux spectateurs les autres gros films et séries du même genre.

Un potentiel draconique pour cette série en préparation chez Disney

La série Disney qui nous intéresse ici provient d'un certain Cycle de l'Héritage, qui devrait parler aux amateurs de romans de fantasy, et qui se compose de quatre tomes principaux. À ceux-ci on peut aussi ajouter des récits annexes, tels que La Fourchette, La Sorcière et le Ver, et Murtagh. Parue à l'origine en 2003, avec un dernier roman remontant à 2023, nous avons donc ici une saga fantasy comptant 20 ans d'histoire qui se résume en un nom évocateur : Eragon.

Pour rappel, l'histoire s'articule autour de l'archétype classique de « l'élu » : un jeune fermier d'un petit village qui découvre par hasard l'un des rares œufs de dragon encore existants dans le monde d'Alagaësia. Eragon se retrouve alors embarqué dans une quête extraordinaire pour sauver le monde et les dragons, et échapper au mal qui le poursuit, lui et sa jeune dragonne, Saphira. Soit un récit qui pourrait totalement coller avec la ligne éditoriale de Disney.

Le Cycle de l'Héritage se situe idéalement entre Le Seigneur des Anneaux et Les Chroniques de Narnia en terme d'échelle et de caractère épique. Si Le Seigneur des Anneaux regorge de descriptions, d'un univers riche et de détails plus nombreux qu'on ne saurait l'imaginer, Eragon et les romans qui suivent introduisent le lecteur en douceur dans ce monde, tout en brossant des images saisissantes de personnages et de lieux. Cela en fait donc une œuvre bien plus digeste à adapter en série, comme Disney entend le faire, que par exemple Les Anneaux de Pouvoir de Prime Video, qui n'ont clairement pas eu les épaules pour adapter l'univers massivement complexe de Tolkien.

© Fox 2000 Pictures

Une série de la seconde chance

L'industrie cinématographique est impitoyable envers les échecs commerciaux, et dans un genre comme la fantasy, les propriétés intellectuelles n'ont pas toujours droit à une seconde chance. Tel pourrait toutefois être le cas avec cette série d'adaptation en préparation chez Disney. Pour rappel, la sortie du film Eragon original en 2006 fut un échec cuisant, tant auprès du public que de la critique. Avec seulement 15 % sur Rotten Tomatoes, le film figure parmi les plus gros flops de la fantasy de ces dernières années, voire de l'histoire du cinéma.

Pour cette nouvelle adaptation du Cycle de l'Héritage, Disney a donc une lourde responsabilité, mais aussi une opportunité rare. Le tout doit s'engager pleinement envers l'œuvre originale et donner vie à l'univers que les fans connaissent et aiment. Si de petites modifications sont inévitables lors de l'adaptation d'un livre à l'écran, les spectateurs apprécient la fidélité à l'œuvre originale. Le film a déçu son public en donnant l'impression d'avoir oublié d'adapter le livre, et c'est là que la série peut reconquérir les spectateurs.

Même si on ignore pour l'instant la date de sortie de la série Eragon par Disney, la participation de l'auteur des romans originaux à l'écriture de son adaptation sur le petit écran est de bon augure. Si la série joue bien les cartes qu'elle a en main, l'univers fantastique époustouflant d'Eragon et son accessibilité pourraient définitivement en faire l'une des meilleures séries fantastiques de la décennie.