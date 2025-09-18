Imaginez un instant : un décor de rêve, les lumières de Disney, et, soudainement, une silhouette étrange surgit dans la nuit. Ce n'est pas une scène tirée d'un film de la firme, mais bien une réalité : les employés d'un des restaurants emblématiques du parc de Floride ont vécu un moment qu'ils ne sont pas près d'oublier. Tout s'est déroulé en quelques minutes, avec beaucoup de précision et, surtout, d'audace !

Un cadre idyllique bouleversé à Orlando

D'ordinaire, le paysage des parcs Disney est synonyme de bons moments avec ses proches au milieu de ses personnages favoris. Personne n'aurait pensé qu'un tel événement pourrait advenir au cœur d'un des endroits qu'on pensait les plus sereins et protégés. Pourtant, c'est bien vrai : un braquage inattendu s'est déroulé dans le Resort d'Orlando, en Floride.

Les habitués du parc ont tous leurs lieux de prédilection, notamment pour manger. Le Paddlefish fait partie des restaurants préférés de beaucoup ! Amarrés au plan d'eau de Disney Springs, il a conquis le cœur de bien des fans du fait qu'il soit une reproduction d'un Steambot, bateau qui a une importance toute particulière dans l'imaginaire de la firme depuis le film d'animation de 1928 mettant Mickey en vedette. Mais l'endroit a été le théâtre d'une histoire aussi rocambolesque qu'angoissante.

© Biz Journals.

Une menace venue des profondeurs à Disney

Peu après minuit, un homme en combinaison de plongée, équipé de gants et d'un bonnet bleu, a surgit de l'eau. Tel un prédateur, il avait déjà une proie en vue : les coffres du Paddleflish. Alors que les employés comptaient la recette du jour, l'individu a surgi dans le restaurant de Disney, les a menacés, attachés et ordonné de fermer les yeux. Pas d'arme en vue, pas de violence inutile, il a agit avec une efficacité glaçante.

Ainsi, en moins de deux minutes, le plongeur en tuba a raflé entre 10 et 20 000 dollars en liquide. Comme sorti d'un scénario de braquage hollywoodien, il avait un plan bien rôdé et l'a exécuté sans un faux pas. Il s'est ensuite éclipsé dans la nuit en replongeant dans l'eau. Le butin a alors disparu avec ce mystérieux homme-poisson. Des caméras de surveillance ont tout de même capté ses mouvements. Mais, même là, il a pensé à tout. De fait, le braqueur a pulvérisé de la peinture sur l'une d'elle afin de brouiller les pistes. Du jamais vu à Disney !

Les employés sont évidemment secoués par cet événement. Indemnes, ils ont réussi à se libérer et à prévenir les autorité. Malheureusement, le braqueur au tuba ainsi que les recettes du restaurant restent introuvables. C'est un véritable coup de maître qui s'est joué ce soir-là. L'affaire est déjà en train de faire le tour du monde, relatant l'histoire de celui que les internautes surnomment déjà « le voleur amphibien de Disney ».

© Walt Disney World Resort.