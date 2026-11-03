Payer 15,99 € par mois pour une image parfois identique au forfait à 10,99 €... Entre litige juridique et promesses floues, votre télé affiche-t-elle vraiment ce que vous payez ? La réponse selon votre appareil pourrait vous surprendre.

Disney+ a rétabli le HDR10 dans onze pays européens grâce au codec VP9-2, capable de gérer une profondeur de couleur de 10 bits. Ce retour, rapporté par FlatpanelsHD le 30 octobre 2026, fait suite à celui de la 4K obtenu en août de la même année.

Le Dolby Vision, lui, reste absent de l'offre, et tous les téléviseurs ne profitent pas de ce rétablissement. Onze pays sont concernés : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie et la Suède.

Des appareils encore à la traîne

Avant le litige qui oppose Disney à InterDigital, un appareil compatible HEVC suffisait pour profiter de la 4K et du HDR. Désormais, il faut recevoir des flux VP9 pour la 4K et VP9 Profile 2 pour le HDR, ce qui change beaucoup de choses côté compatibilité.

La 4K HDR fonctionne sur les téléviseurs Android TV et Google TV récents (Philips, Sony, TCL, Google), les Amazon Fire TV, les téléviseurs Hisense Vidaa depuis 2019, les téléviseurs LG webOS depuis 2020, ainsi que sur les casques Meta Quest 3 et Meta Quest 3S.

À l'inverse, ni la 4K ni le HDR ne passent sur l'Apple TV 4K, la Nvidia Shield, les téléviseurs Samsung sous Tizen, les Panasonic My Home Screen, les plateformes Titan OS et TiVo OS, ni sur aucune console de jeu.

Le problème n'est pas toujours technique. Les puces Apple savent décoder le VP9, mais Apple réserve cet accès à son navigateur Safari. Les téléviseurs Samsung, eux, décodent le VP9 Profile 2 en 4K depuis au moins 2019 : c'est Disney qui n'a tout simplement pas encore activé ces flux dans son application sur ces écrans.

Six mois de montagnes russes pour l'image

Les abonnés Premium ont traversé plusieurs étapes. Depuis la mi-juin 2026, le service était déjà privé de Dolby Vision et de 3D. Fin juillet 2026, la 4K et le HDR10 ont purement et simplement disparu. En août, la 4K est revenue sur certains appareils, mais sans HDR : le profil VP9 alors utilisé se limitait à une profondeur de couleur de 8 bits. Il aura fallu attendre fin octobre pour que le HDR10 refasse surface grâce au VP9-2.

À l'origine de ces allers-retours, un litige entre Disney et la société américaine InterDigital portant notamment sur le codec HEVC. La Juridiction unifiée du brevet a rendu deux décisions applicables dans les onze pays concernés, l'une le 16 juin 2026 à Mannheim, l'autre le 23 juillet 2026 à Düsseldorf. Plutôt que de payer la licence réclamée par InterDigital, Disney a remplacé le HEVC par le VP9, un codec libre de redevances.

Disney assure que tous les titres auparavant disponibles en 4K HEVC le sont de nouveau en VP9, et que tous ceux proposés en HDR10 le sont désormais en VP9-2. L'entreprise précise que la prise en charge des appareils va s'élargir progressivement, sans donner de calendrier ni garantir de retrouver tous les modèles compatibles avant le litige.

En France, la formule Premium reste la seule à proposer la 4K et le HDR, pour 15,99 € par mois (soit 159,90 € par an). L'offre Standard, limitée à la Full HD, coûte 10,99 € par mois. Conséquence concrète : sur une Apple TV 4K ou une Nvidia Shield, un abonné Premium paie 5 € de plus chaque mois pour une image strictement identique à celle du Standard. Le Premium conserve néanmoins l'avantage de quatre écrans simultanés, contre deux pour le Standard.

En France, l'association Que Choisir Ensemble a mis Disney en demeure fin septembre 2026 de rétablir son offre Premium ou d'en baisser le prix, et réclame une compensation pour les abonnés concernés. Le 6 octobre 2026, Euroconsumers et ses membres italien, belge et portugais ont demandé, pour les abonnés Premium de leurs pays, une baisse automatique du tarif ainsi qu'un crédit d'au moins 5 € par mois pour toute la période touchée. Disney s'est pour l'instant contenté de proposer, sur demande, un remboursement partiel ou une résiliation sous 30 jours.

En Allemagne, la Verbraucherzentrale de Basse-Saxe recommande aux abonnés Premium de réclamer un remboursement partiel. Elle a mis Disney en demeure et lui a laissé jusqu'au 20 novembre 2026 pour se décider.

InterDigital, de son côté, n'a pas désarmé. En août 2026, l'entreprise a étendu ses poursuites au codec VP9 lui-même, en déposant une demande de mesures provisoires devant la division locale de Mannheim de la Juridiction unifiée du brevet. Aucune décision n'a encore été rendue, mais InterDigital a indiqué fin octobre, lors de la présentation de ses résultats trimestriels, qu'une audience est prévue en décembre 2026. Disney reconnaît que la disponibilité de la 4K et la compatibilité des appareils peuvent encore évoluer.