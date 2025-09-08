Disney Dreamlight Valley vend encore du rêve à toute sa communauté avec une annonce dont beaucoup rêvaient depuis le début. Ça va faire des heureux, c'est certain !

Disney Dreamlight Valley est un peu le titre parfait pour les aficionados de la Company aux grandes oreilles. Développé par Gameloft, ce jeu-service vous plonge dans une aventure légère, remplie de petites quêtes reposantes mais aussi palpitantes, aux côtés de vos personnages préférés. Qui plus est, il accueille souvent des nouveautés qui améliorent encore l'expérience, la preuve avec cette grande annonce !

Disney Dreamlight Valley

La grande plus-value de Disney Dreamlight Valley, c'est clairement le suivi assuré par Gameloft. Les équipes sont constamment sur le pont pour apporter des correctifs, mais aussi intégrer du contenu supplémentaire au jeu. Dernièrement, le titre recevez notamment une mise à jour majeure qui cumulait les deux, pour une expérience toujours plus riche.

Ces nouveautés peuvent aussi arriver sous une forme encore plus importante, au travers de DLC ! Disney Dreamlight Valley en comptait déjà deux et va prochainement en accueillir un troisième intitulé « Whishblossom Ranch ». Une nouvelle histoire va donc s'écrire avec des lieux et personnages inédits, sans compter sur une nouveauté très attendue. D'ailleurs, rien qu'avec ce nom, vous devriez pouvoir deviner quelle grosse fonctionnalité va faire son entrée dans le jeu...

Qui dit ranch, dit... cheval ! Le DLC Wishblossom Ranch vous permet enfin d'avoir votre monture, de la personnaliser et, surtout, de la monter. Dès lors, vous pourrez recréer certains des équidés phares des films de votre enfance et vous promener avec dans le jeu. Maximus de Raiponce est d'ailleurs la vedette du trailer. Décidément, vos compagnons animaliers vont prendre une toute nouvelle dimension.

Apprêtez-vous à vivre votre aventure plus intensément dans Disney Dreamlight Valley ! Le jeu de Gameloft n'a pas fini de vous surprendre. Tous les détails du nouveau DLC n'ont pas encore été dévoilés. Toutefois, nous savons éjà que vous pourrez en profiter dans pas si longtemps. La sortie est en effet fixée au mois de novembre 2025.