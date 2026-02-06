Après Raiponce et Vaiana, Disney serait sur le point de valider un autre remake d’un de ses plus grands classiques… mais avec un twist qui pourrait tout changer.

Après l’échec commercial et critique de Blanche-Neige en 2025, Disney ne compte manifestement pas ralentir sa politique de remakes en prises de vues réelles. Si le projet Raiponce en live-action, un temps mis en pause, a récemment été relancé, et que Vaiana est toujours attendu dans les salles cet été, le studio plancherait déjà sur une nouvelle adaptation d’un de ses plus anciens classiques animés. Une initiative qui, à n’en pas douter, sera loin de faire l’unanimité.

La Belle au bois dormant dans un remake en live-action ?

Selon l’insider Daniel Richtman, très réputé dans le milieu du cinéma, Disney travaillerait actuellement sur un projet intitulé Aurora. Derrière ce nom de code se cacherait en réalité une relecture en live-action de La Belle au bois dormant. Sorti en 1959, le film d’animation original s’inspirait du conte de Charles Perrault publié en 1697. Il mettait alors en scène la princesse Aurore, frappée d’une malédiction portée par la sorcière Maléfique. Mais ce remake, encore non officialisé, aurait un twist et pas des moindres. L’intrigue délaisserait en effet l’Europe médiévale pour se dérouler au Mexique. Un pari très risqué tant La Belle au bois dormant est profondément marqué par l’imaginaire européen et semble en être indissociable.

Le style du film a notamment été influencé par l’art gothique et la Renaissance. Ils imprègnent chaque élément de ce classique de Disney, des décors aux costumes en passant par la musique. En modifiant ce cadre, la firme américaine risque encore de se mettre à dos les puristes, déjà contrariés par certaines libertés prises dans les précédents remakes, notamment autour de Blanche-Neige et de la réécriture de ses personnages.

Image de La Belle au bois Dormant ©Disney

Vers une relecture audacieuse ?

Au contraire, ce changement radical de décor pourrait être une tentative bienvenue de Disney pour se renouveler. Une partie du public reproche depuis plusieurs années aux remakes live-action de Disney leur manque d’audace et leur aspect purement nostalgique, pour ne pas dire opportuniste. En réimaginant La Belle au bois dormant dans un contexte culturel différent, ce fameux Aurora pourrait proposer une relecture inédite du conte. Et pourquoi pas insuffler par la même occasion un peu de fraîcheur à une formule jugée essoufflée ?

Disney a déjà prouvé par le passé qu’il pouvait offrir des points de vue rafraîchissants lorsqu’il essayait de sortir des sentiers battus. Maléfique, sorti en 2014 par exemple, revisitait le conte avec le regard son antagoniste. Un pari gagnant, puisqu'il a rencontré un succès conséquent au box-office, avec plus de 750 millions de dollars de recettes mondiales, au point de justifier une suite en 2019. Reste à savoir si Disney concrétisera bien sa vision avec ce remake, ou s’il jouera la carte de la sécurité. Tout ceci reste évidemment à prendre au conditionnel en l'absence d'une communication officielle de Disney.

Source : Daniel Richtman