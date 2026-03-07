L'une des dernières nouveautés d'un véritable monument de la science-fiction sorti sur petit écran par l'entremise de Disney+ est parvenue à marquer les esprits en osant visuellement, sans oublier la tension dramatique. Malgré les grandes ambitions à long terme de son créateur, les doutes sur sa continuité étaient légitimes compte tenu de ce qui peut arriver même aux séries prometteuses. Finalement, ce ne serait que le début, avec l'annonce justement d'un « retour aux sources » des plus intrigants.

Une seconde saison sous haute tension pour un carton récent de Disney+

Diffusée sur la chaîne FX et en SVOD sur Disney+, la série Alien Earth propose une extension alléchante de la célèbre saga cinématographique. Portée par Sydney Chandler (Don't Worry Darling) dans le rôle de Wendy, elle plonge le spectateur au cœur d'une Terre futuriste ravagée par l'hybris technologique et les menaces extraterrestres. Un cocktail entre paranoïa et monstruosités qui a séduit la critique tout en divisant une partie du public en raison d'un rythme jugé trop inégal, des protagonistes trop jeunes pour parler à tous les fans et un final loin d'être à la hauteur du début.

Pourtant, le succès a bien été au rendez-vous. Le public a répondu présent pour cette série qui venait relancer la franchise sur le petit écran après la réussite de Romulus au cinéma. Dès lors, Disney n'a pas tardé à négocier avec la chaîne FX pour signer un nouveau contrat d'exploitation. C'est donc bien officiel : Alien Earth reviendra pour une saison 2 qui promet d'aller encore plus loin. Noah Halwey, le showrunner, veut explorer davantage les dérives du pouvoir et la confrontation entre nature et technologie. Il espère même qu'il pourra continuer à développer son idée sur plusieurs années.

Un retour qui fera plaisir aux fans

Mais, pour l'heure, chaque chose en son temps. La production d'Alien Earth saison 2 est déjà fixée à 2026. Le tournage se tiendra à Londres, un décor bien loin de celui de la saison 1, en Thaïlande. Cette information, on la doit à Dana Gonzales, productrice exécutive de la série Disney+. « Tellement hâte de commencer l'aventure de la saison 2 d'Alien : Earth. En plein travail dans le berceau de l'univers d'Alien ».

La mention du « berceau » de l'univers n'est pas anodyne, puisque cela fait référence aux légendaires studios Pinewood, situés justement à Londres. C'est là-bas qu'a pour rappel eu lieu le tournage de rien de moins que... Alien: le Huitième Passager, le film original qui a donné naissance à cette licence légendaire de la science-fiction ! Selon la date de début ainsi que le temps passé en plateau, nous pourrions en tout cas espérer une diffusion sur Disney+ pour l'année prochaine ou, plus vraisemblablement, 2027. La nouvelle réjouira celles et ceux qui ont apprécié la proposition. En revanche, les moins convaincus risquent de passer leur chemin, même si ce rattachement avec les origines de la licence pourrait faire office de réconciliation pour les fans de la première heure refroidis par la première saison.

