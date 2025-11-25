Un mystérieux chatbot commence à se faire une place sur le marché de l'intelligence artificielle et il pourrait bien faire une sacrée concurrence à un certain chatGPT.

Quiconque a déjà conversé avec un chatbot a pu se rendre compte d'une certaine tendance de l'intelligence artificielle à vouloir flatter son interlocuteur en toutes circonstances. Les assistants virtuels sont conçus pour être des compagnons serviables, presque trop aimables. Cela a visiblement donné des idées à certains qui ont choisi de prendre complètement le contre-pied de cette tendance. Cela a donné un nouvel outil audacieux qui pourrait bien se révéler encore plus intéressant que chatGPT.

Un chatbot qui fait tout le contraire de chatGPT

L'influence de chatGPT dans le quotidien des nouvelles générations ne cesse de se constater. L'intelligence artificielle conçue par la société OpenAI est devenue un véritable confident et conseiller de vie pour la gen Z. Sauf que certains spécialistes alertent contre cette tendance qui pourrait dissimuler certains dangers. Le fait est que le chatbot a été configuré pour aller globalement dans le sens de son utilisateur, le tout en se montrant courtois ou en adoptant le ton directement demandé par une personne, ce qui pose question quant aux limites que cela suppose/

En réponse à cette problématique, une chercheuse en cybersécurité a mis sur place un autre genre de chatbot, aux antipodes de chatGPT. Du nom de Brinnae bent, cette enseignante à la Duke University de Durham (États-Unis) est à l'origine de Disagree Bot. Les IA traditionnelles adoptent une posture presque toujours favorable à l'utilisateur. À l'inverse, celle-ci est programmée pour dire « je ne suis pas d'accord ».

Non, il ne s'agit de reproduire le crédo d'Elon Musk pour atteindre le succès. L'idée est plutôt de se confronter volontairement à une altérité numérique réfractaire. ChatGPT se veut toujours complaisant. Il tombe aisni dans ce que les grecs anciens appelaient la « sycophancie », soit l'art de trop vouloir plaire. De son côté, Disagree Bot vous contredit, et ce, pour votre bien.

Ce simple “non” de l'intelligence artificielle mettra une vraie claque aux utilisateurs de Disagree Bot. Mais c'est aussi ce qui rend, en tout cas en apparence, son modèle plus sincère et plus profitable. Au lieu de vous brosser dans le sens du poil comme le feraient chatGPT et consorts, cette « IA contraire et respectueuse » comme la décrit Bent, est là pour vous aider à vous aborder à d'autres manières de concevoir plutôt que de vous conforter dans vos préjugés.

L'objectif de Disagree bot n'est pas de vous convaincre de l'inverse, mais de vous accompagner pour dépasser vos idées préconçues et potentiellement trouver de meilleures solutions. Une prise de recul qui pourrait se révéler bien utile. Brainstorming, dilemme, développement... cette IA est là pour vous « coacher » d'une certaine façon. Contrairement à chatGPT, elle est dans la confrontation pour vous faire progresser. Le tout est de faire le premier pas maintenant.