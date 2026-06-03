Les œufs de dinosaures ont plus précisément été découverts ces derniers mois au Musée et Parc des Dinosaures de Mèze, une ville côtière du sud de la France, dans l'Hérault. Il s'agit d'une découverte parfaitement inattendue, qui pourrait bien remettre en question ce qu'on sait de la place de la France dans l'histoire de ces mythiques créatures.

Des œufs de dinosaures d'origine française

On estime que ces œufs de dinosaures datent d'il y a environ 72 millions d'années soit vers la fin du Crétacé, époque où la région faisait partie de l'île ibéro-armoricaine, un ensemble préhistorique comprenant l'Espagne, le Portugal et le sud de la France actuels. Le géologue et fondateur du musée, Alain Cabot, a découvert ces œufs sur un terrain appartenant à l'institution, et il pense qu'il pourrait en déterrer encore beaucoup d'autres en creusant plus profondément. « C'est un gisement extraordinaire et il faudra des générations de paléontologues pour l'étudier », a-t-il déclaré.

Cabot estime que ces œufs de dinosaures ont proviennent probablement de titanosaures, d'énormes herbivores au long cou mesurant environ 15 mètres de long et pesant entre 15 et 20 tonnes. Les chercheurs pensent que des inondations et des crues fluviales périodiques ont contribué à la conservation des œufs en les recouvrant de sédiments il y a des millions d'années.

Cabot a également indiqué que les dinosaures retournaient toujours pondre leurs œufs dans la même zone. « Ils étaient comme les gnous du Kenya. Ils retournaient toujours au même endroit », a-t-il expliqué, précisant que l'aire de nidification mesure 14,5 kilomètres sur 4,8 kilomètres. Cette découverte a naturellement suscité un vif enthousiasme en France, certains suggérant que le site pourrait un jour rivaliser avec les gisements d'œufs de dinosaures que l'on trouve en Argentine et en Chine.

Alain Cabot, du Musée et Parc des Dinosaures de Mèze

Une découverte qui suscite autant d'excitation que de débat

« Il y a des millions d'œufs de dinosaures dans le sud de la France. Je pense qu'il pourrait s'agir du plus grand gisement au monde », n'a pas hésité à déclarer Cabot, fondateur du musée il y a trente ans, au magazine Geo. Cependant, tous les paléontologues ne partagent pas cet avis.

Romain Amiot, paléontologue au Laboratoire de Géologie de Lyon, a en effet déclaré de son côté que les œufs de dinosaures sont relativement courants dans certaines régions du sud de la France et a mis en garde contre toute surestimation de l'importance de cette découverte. « C'est une très belle découverte, mais elle n'a rien d'exceptionnel », a-t-il affirmé Amiot.

Amiot a toutefois souligné que l'étude des coquilles d'œufs trouvées à Mèze pourrait apporter un éclairage précieux sur la biodiversité préhistorique et les effets du changement climatique sur les écosystèmes anciens. « Il existe un réel intérêt sociétal à comprendre comment la biodiversité a évolué dans ce monde en mutation », a-t-il ajouté.