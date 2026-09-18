Bicarbonate et vinaigre dans votre machine à laver : belle mousse, zéro efficacité. Un ingrédient à quatre euros ferait bien mieux le travail, à condition de connaître le bon dosage.

Le mélange effervescent tant vanté sur les réseaux sociaux ne fait finalement que mousser. Selon l'ingénieur chimiste Diego Fernández, cité par le magazine Pleine Vie, verser du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc dans le tambour d'une machine à laver déclenche une réaction spectaculaire mais chimiquement inerte : la rencontre entre l'acide et la base produit simplement de l'eau, du dioxyde de carbone et un sel neutre.

Autrement dit, les deux produits s'annulent mutuellement avant même d'avoir pu agir sur les dépôts de détergent incrustés dans la cuve. « Nettoyer sa machine à laver au bicarbonate de soude et vinaigre pourrait ne pas être une bonne idée », résume Diego Fernández.

Cette astuce circule pourtant comme une évidence sur les réseaux sociaux, où citron, bicarbonate et vinaigre sont présentés comme des alliés naturels universels pour l'entretien ménager. Réunis dans la cuve, ces produits neutralisent mutuellement leur action décapante au lieu de la renforcer.

Utilisé seul, le vinaigre blanc possède pourtant de vraies qualités détartrantes. Le problème tient aux quantités : aux doses habituellement versées dans une machine à laver, il n'a quasiment aucun effet sur les résidus minéraux incrustés dans le tambour. Il faudrait en réalité plusieurs litres de produit pur pour compenser le volume d'eau injecté pendant le cycle.

Mélangé à du savon, le vinaigre peut désodoriser le linge au rinçage, mais il ne suffit pas à détartrer les pièces internes de l'appareil.

Le bicarbonate de soude seul se heurte à une autre limite : il manque d'acidité pour dissoudre le calcaire ou les amas de lessive figés avec le temps. Cette poudre reste efficace pour récurer un évier collant ou des plaques de cuisson, mais son action mécanique ne s'exprime pas correctement lors d'un cycle de lavage automatique à grande eau.

L'acide citrique, l'alternative recommandée

Diego Fernández préconise plutôt l'acide citrique, dont l'acidité supérieure à celle du vinaigre permet de dissoudre rapidement les minéraux accumulés. Sa structure chimique serait aussi moins corrosive pour les composants métalliques et les plastiques de l'appareil.

Le protocole tient en une phrase : verser quatre cuillères à soupe d'acide citrique directement dans le tambour vide, puis lancer un programme à haute température. Selon Okdiario, renouveler l'opération tous les trois à quatre mois suffit à prévenir le développement des bactéries et des mauvaises odeurs. L'acide citrique peut aussi s'associer aux programmes d'auto-nettoyage prévus par les fabricants.

Négliger cet entretien entraîne une baisse progressive des performances de lavage, avant l'usure prématurée de la pompe de vidange. À l'inverse, un traitement suivi permet de faire des économies d'énergie tout en prolongeant la durée de vie de l'appareil.