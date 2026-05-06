À l'âge vénérable de 100 ans, l'acteur américain Dick Van Dyke a révélé le secret de sa longue vie, que la science approuve en prime.

Né en décembre 1925 à West Plains, dans le Missouri, l'acteur Dick Van Dyke a accédé à la célébrité grâce à son rôle principal dans le show portant son nom, dont la diffusion a débuté en 1961. Après plus de sept décennies à divertir le monde grâce à ses talents de chanteur et de danseur, Dick Van Dyke a aujourd'hui 100 ans et est un exemple remarquable de vitalité physique, malgré un âge aussi avancé.

La grande vitalité de l'acteur centenaire Dick Van Dyke

Comme le montre une vidéo YouTube, Dick Van Dyke préserve sa longévité grâce à quelques habitudes simples. S'inspirer de son régime alimentaire et de ses habitudes sportives peut aider quiconque souhaite, à son image, vieillir en pleine forme. Mais au-delà d'une bonne alimentation sans viande rouge, peu de sel ni alcool, alors qu'il a longtemps eu des problèmes avec la boisson ; et des exercices physiques réguliers, l'acteur a une autre botte secrète pour sa remarquable vitalité à un tel âge.

Dick Van Dyke cultive en effet une attitude positive, faisant du mouvement, du rire et de la curiosité son remède quotidien contre la maladie et la vieillesse. Dans cette optique, certaines recherches suggèrent que le maintien de ces émotions positives correspondrait à une inflammation systémique réduite. L'inflammation chronique de bas grade est une caractéristique du vieillissement ; cultiver des émotions positives pourrait donc être un moyen de réduire ce type d'inflammation et ainsi favoriser la longévité.

Un secret prouvé scientifiquement

Bien que la longévité dépende évidemment de nombreux facteurs, dont la génétique et le mode de vie, les affirmations de Dick Van Dyke ont définitivement une valeur scientifique. De nombreuses études ont démontré qu'un faible niveau de stress et une attitude positive et optimiste mènent à une plus grande longévité. Par exemple, au début des années 1930, des chercheurs ont demandé à un groupe de 678 novices, âgées pour la plupart d'environ 22 ans, de rédiger une autobiographie lors de leur entrée au couvent.

Soixante ans plus tard, les chercheurs ont analysé leurs écrits et comparé leurs analyses avec l'état de santé à long terme de ces femmes. Les chercheurs ont constaté que les femmes qui avaient exprimé davantage d'émotions positives dès leur plus jeune âge vivaient en moyenne dix ans de plus que celles dont les écrits étaient plutôt négatifs, démontrant ainsi la véracité des révélations de Dick Van Dyke.

Une étude britannique a également révélé que les personnes plus optimistes vivaient entre 11 % et 15 % plus longtemps que les personnes pessimistes. Et, en 2022, une étude portant sur environ 160 000 femmes de divers horizons ethniques a révélé que celles qui se déclaraient plus optimistes avaient plus de chances de vivre jusqu’à 90 ans que les pessimistes, comme le démontre Dick Van Dyke. Cela peut notamment s'expliquer par le fait que des émotions comme la colère peuvent impacter négativement le cœur, par exemple.