Dans les terres froides du nord du Canada, des mineurs ont fait l'improbable découverte d'un énorme diamant jaune incroyablement vieux et inestimable.

Alors qu'elle aurait dû fermer, la mine de Diavik de Rio Tinto, dans les territoires lointains du Nord-Ouest du Canada, a livré l'un des plus grands trésors jamais vus par des mineurs : un diamant jaune de 158,20 carats d'une qualité et d'une ancienneté exceptionnelles.

Un diamant à l'histoire improbable

La découverte de ce diamant jaune, l'un des plus gros spécimens jamais trouvés au Canada et seulement le cinquième diamant jaune de plus de 100 carats extrait de la mine de Diavik, souligne l'incroyable capacité de cette dernière à surprendre, même alors qu'elle devait fermer ses portes peu avant cette inestimable trouvaille.

Alors que la production devrait s'arrêter début 2026, la découverte de ce diamant arrive en effet à un moment aussi joyeux qu'inespéré : un dernier coup d'éclat pour une mine qui a redéfini l'histoire de cette pierre si précieuse en Amérique du Nord pendant plus de vingt ans.

Située à 200 kilomètres au sud du cercle polaire arctique, la mine de Diavik tournait depuis 2003 dans des conditions parmi les plus extrêmes au monde. Bien qu'on la connaisse depuis longtemps pour délivrer du diamant blanc de haute qualité, les diamants jaunes restent d'une grande rareté, représentant moins de 1 % de sa production totale.

L’environnement subarctique de la mine, entourée de lacs gelés et de pergélisol, a ajouté des niveaux de complexité à chaque opération, faisant de chaque diamant extrait de ses anciennes cheminées de kimberlite un triomphe de la nature et de l’ingénierie.

Le dernier trésor d'une mine à nulle autre pareille

Après près d'un an de cartographie et de taille de précision, la mine 552 a donné naissance au « Soleil Dansant », un diamant jaune intense taille coussin de 204,36 carats, d'une pureté VVS2. Ce joyau exceptionnel a brillé de mille feux lors de sa vente aux enchères chez Christie's à New York, atteignant près de 5 millions de dollars en juin 2021. Il demeure le plus gros diamant jaune taillé en Amérique du Nord et un emblème éclatant du remarquable héritage de Diavik.

La découverte du diamant jaune de 158,20 carats qui nous intéresse, alors que la mine devait fermer ses portes est comme un adieu symbolique. Une ironie discrète que n'ont pas manqué de souligner ceux qui ont travaillé dans le Grand Nord pour extraire la beauté de la roche.

« Ce diamant canadien naturel, vieux de deux milliards d'années, est un miracle de la nature et témoigne du savoir-faire et de la ténacité de tous les hommes et femmes qui travaillent dans l'environnement subarctique difficile de Diavik », a déclaré Matt Breen, directeur des opérations de Diavik. Si la mine a malheureusement fermé ses portes depuis, son héritage, se mesure donc en carats (140 millions depuis le début de la production commerciale en 2003) et en découvertes comme ce diamant brillant comme un petit soleil.