Des scientifiques n'en reviennent pas en découvrant un minuscule dinosaure en pleine rivière de la Pentagonie. Voilà qui pourrait changer notre conception de l'évolution.

Loin d'égaler les géants qui fascinent et effraient les héros de Jurassic Park, un tout petit dinosaure découvert en Amérique du Sud intrigue la communauté scientifique depuis déjà plusieurs années. Ces fossiles atypiques laissent imaginer un monde ancien bien plus contrasté qu'on l'aurait imaginé jusqu'alors. L'évolution de ces reptiles préhistoriques se redessine à la lueur de cette trouvaille vraiment surprenante du fait de sa taille.

Un dinosaure plus léger d'un poulet

Les paléontologues savent nous rappeler combien la réalité préhistorique était certainement loin de la peinture dressée par Hollywood. Lorsqu'une équipe se rend sur les bords de la rivière rio Negro, un des affluents de l'Amazon, dans l'actuelle Patagonie, elle ne s'attend sûrement pas à trouver un tel trésor. Et pour cause, les scientifiques tombent un fossile quasiment complet d'un dinosaure. Mais ce qui étonne, c'est sa minuscule taille, bien loin de ce à quoi ils sont habitués en la matière.

Ce fossile est celui d'un Alnashetri cerropoliciensis, soit une espèce de dinosaure qui aurait vécu il y a environ 90 millions d'années au cœur de l'actuelle Patagonie, en Argentine. Sa conservation permet aux scientifiques d'examiner l'anatomie de ce tout petit théropode. Or, ils constatent qu'il ne possédait vraisemblablement qu'un long bras, de petites dents et une griffe proéminente sur le pouce, ce qui le classe dans la famille des Alvarezsauridae.

Autre fait étonnant : ce fossile n'est pas celui d'un “bébé” dinosaure. Les analyse au microscope ont en effet révélé qu'il s'agit bien d'un spécimen qui a atteint sa taille adulte. Or, il n'est pas commun de dénombrer des créatures si petites durant le Crétacé supérieur. D'autant plus que son anatomie tend à prouver qu'il est question d'un prédateur... Mais un prédateur qui était plus léger qu'un poulet !

© Peter Makovicky, Université du Minnesota.

Une découverte qui réécrit l'histoire du Crétacé

Au-delà de la taille de l'animal, les scientifiques s'interrogent sur son évolution. En effet, les alvarezsaures ont principalement été recensés en Asie et en Amérique du Sud. Or, ces deux territoires sont depuis longtemps séparés par l'Océan Pacifique. Dès lors, les paléontologues se demandent comment ces dinosaures ont pu se trouver sur deux continuent aussi éloignés.

Cependant, les découvertes autour de l'Alnashetri apportent plusieurs réponses. Les paléontologues ont pu déterminer que ce genre de dinosaures serait en fait bien plus vieux qu'ils l'imaginaient auparavant. Dès lors, une seule réponse est possible : on le trouvait déjà à l'époque où les continents ne formaient qu'un seul et même supercontinent, la Pangée. En ce sens, ce « poulet préhistorique » pullulait certainement à bien plus d'endroits qu'on ne l'a encore découvert.