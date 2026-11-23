Deux rats figés dans le goudron, un compas vieux de 650 ans, une cargaison intacte : sous un chantier de bureaux à Tallinn, une épave médiévale livre des secrets que même les archéologues n'attendaient pas.

En mars 2022, des ouvriers qui dégageaient un terrain rue Lootsi, à Tallinn, en Estonie, pour y construire un immeuble de bureaux, ont vu leur pelleteuse heurter du chêne à environ 1,5 mètre sous la chaussée. Le choc a révélé la coque d'un navire marchand du XIVe siècle, enfouie depuis environ 650 ans à l'emplacement d'une ancienne mer côtière peu profonde.

Une coque intacte avec tout son chargement

Le navire, surnommé la cogue de Lootsi ou Lootsi 8, mesure 24,5 mètres de long, 9 mètres de large et 4 mètres de haut. C'est l'une des plus grandes épaves médiévales retrouvées en Europe du Nord. Sa coque est restée suffisamment intacte pour que tout son contenu soit demeuré en place, laissé là par un équipage qui n'a visiblement pas eu le temps de récupérer quoi que ce soit.

Plus de vingt chaussures en cuir ont été remontées, leurs semelles réparées à la main pendant leur usage. Les archéologues ont aussi retrouvé des outils, des armes, une cuillère en bois datée d'environ 1300, déjà ancienne au moment du naufrage, ainsi que des fruits et du poisson conservés. Deux rats de navire ont été retrouvés pris dans du goudron renversé d'un tonneau percé, leur peau et leur fourrure intactes. Les chercheurs espèrent qu'une analyse ADN et l'examen de leur contenu stomacal apporteront des précisions sur les voyages du navire. Autre trouvaille : un compas de navigation sec, considéré par les chercheurs comme le plus ancien exemplaire fonctionnel découvert en Europe. Au moment du naufrage, le navire transportait sa dernière cargaison, de grosses poutres de chêne et des tuiles de toiture en céramique, destinées à un chantier de construction.

Un naufrage plutôt qu'un abandon

La poupe du navire est bien préservée, mais pas la proue : après le naufrage, elle a fini par émerger à la surface, et des sauveteurs locaux en ont scié des sections exposées. Pour Priit Lätti, chercheur au Musée maritime estonien, cet état chaotique écarte l'hypothèse d'un abandon organisé.

Il a expliqué qu'il ne pensait pas que l'inventaire ait simplement été laissé sur le navire, qu'il s'agissait très probablement d'un naufrage, et que les gens avaient dû quitter le navire précipitamment, tout ayant été laissé en désordre, lors d'une intervention apportant plusieurs objets à la télévision estonienne.

Quatre ans de construction, entre Lituanie et Estonie

Une étude dendrochronologique publiée en mai 2026 dans la revue Dendrochronologia, menée par des chercheurs du Musée maritime estonien, de l'Université de Tartu et de la société danoise Dendro.dk, a permis de retracer la provenance du bois de chêne utilisé pour la construction, hiver par hiver, forêt par forêt.

Après avoir découpé l'épave en quatre sections pour la transporter jusqu'au musée, les chercheurs ont prélevé 97 échantillons de bois sur trois saisons de terrain, dont 87 ont pu être datés avec précision.

Les résultats montrent que la construction s'est étalée sur au moins quatre ans et deux pays. Sur la côte lituanienne, des charpentiers ont abattu du chêne durant deux hivers consécutifs, 1370-1372, pour fabriquer la coque inférieure. Le bois des parties supérieures, dont la cuisine de bord, a lui été coupé durant l'hiver 1373-1374, à partir d'arbres poussant près de Tallinn.

Un navire commencé en Lituanie aurait donc probablement navigué vers le nord pour recevoir ses finitions d'artisans locaux, même si l'étude laisse en suspens la question de savoir s'il a été achevé sur place ou seulement terminé à Tallinn. Le bois de la cargaison retrouvée à bord partage la même origine que des planches encore en place dans la Tour de Brême, vestige des remparts médiévaux de la ville.

Dans tous les cas, le navire était neuf au moment de son naufrage : aucune trace de réparation à grande échelle n'a été trouvée, seulement des torsions et des nœuds mineurs, signe d'un chêne de bonne qualité.

Un quart du bois affecté par un défaut rare

L'analyse a tout de même révélé une fragilité. Environ 24 % des planches étudiées, 21 échantillons sur les 87 datés, présentaient des cernes de lune, des couches plus claires produites lorsqu'un froid sévère ou des branches cassées empêchent un arbre de développer un bois de cœur solide.

Une étude allemande n'avait trouvé ce défaut que dans 1 % des arbres examinés, un écart qui donne la mesure du matériau difficile avec lequel les charpentiers ont dû composer.

Pour une coque destinée à la haute mer, ce bois représentait un risque. Là où ce défaut affaiblissait les planches extérieures, les charpentiers ont fixé des planches de renfort à l'intérieur pour empêcher la coque de se briser, preuve qu'ils avaient repéré la faiblesse et l'avaient délibérément compensée.

Une seconde épave, plus ancienne, laissée sous terre

Le cog de Lootsi n'est pas la seule découverte de ce type sur la parcelle. En 2009, l'installation d'une cuve souterraine au même endroit avait mis au jour une autre épave, datée ultérieurement par dendrochronologie du XIIIe siècle. Elle est un monument classé, la plus ancienne de son genre trouvée à Tallinn, mais elle reste dans le sol, non excavée.

Priit Lätti a indiqué qu'elle était mieux préservée dans le sol pour l'instant, qu'elle y était depuis des siècles et y resterait encore pendant des siècles, et qu'ils espéraient que les méthodes et la compréhension scientifiques finiraient par s'améliorer, afin qu'ils n'aient pas à se précipiter pour tout excaver maintenant.

Au Musée maritime estonien, les travaux de conservation sur le cog Lootsi 8 se poursuivent, avec un suivi de l'humidité du bois et des prélèvements biologiques destinés à des laboratoires estoniens et finlandais.