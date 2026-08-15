Et si le réchauffement climatique jouait aussi sur la longueur de vos journées ? Un mécanisme vieux de deux milliards d'années vient de basculer, avec des conséquences insoupçonnées sur la rotation terrestre.

« À mesure que nous augmentons la température de la Terre avec le réchauffement climatique, […] nous éloignons davantage notre atmosphère de sa résonance. Par conséquent, il y a moins de couple exercé par le Soleil et la durée du jour va s'allonger plus tôt qu'elle ne l'aurait fait autrement. » Ce constat vient de Norman Murray, astrophysicien et co-auteur d'une étude parue en juillet 2023 dans la revue Science Advances.

Selon ces travaux menés par des scientifiques de l'Université de Toronto, le réchauffement en cours accélère un mécanisme à l'œuvre depuis des milliards d'années : l'allongement progressif des journées terrestres. Celles-ci pourraient atteindre 25 heures dans environ 200 millions d'années.

Un bras de fer entre la Lune et le Soleil

Le phénomène repose sur l'équilibre entre deux forces opposées. La Lune freine la rotation de la Terre en tirant sur les océans, un effet qui s'exerce depuis sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, quand une journée durait alors moins de dix heures. Ce freinage a rallongé les jours d'environ 1,7 milliseconde par siècle.

Le Soleil, lui, agit dans l'autre sens. Son attraction sur l'atmosphère terrestre, et non sur les océans, tend au contraire à accélérer la rotation de la planète. Historiquement, cette marée thermique solaire restait très largement dominée par la force lunaire.

Il y a deux milliards d'années pourtant, un phénomène appelé résonance atmosphérique a inversé le rapport de force. L'atmosphère, alors plus chaude, s'est parfaitement synchronisée avec la rotation terrestre, sur un cycle de dix heures pour des journées de 20 heures.

Cette synchronisation a décuplé l'attraction solaire, au point de neutraliser le frein lunaire pendant plus d'un milliard d'années. La durée du jour est ainsi restée figée à 19,5 heures. Sans cette pause, les journées actuelles dépasseraient 60 heures.

Murray compare ce mécanisme à une balançoire : « Si votre poussée et la période de la balançoire sont désynchronisées, elle n'ira pas très haut. Mais si elles sont synchronisées et que vous poussez juste au moment où la balançoire s'arrête à une extrémité de sa course, la poussée ajoutera à l'élan. »

Cette synchronisation n'existe plus en 2026. La marée solaire met désormais 22,8 heures à faire le tour du globe, contre 24 heures pour la rotation de la Terre. Elle ne fait donc plus le poids face au frein lunaire, ce qui relance l'allongement des jours vers les 25 heures attendues dans environ 200 millions d'années. Le réchauffement climatique, en éloignant encore l'atmosphère de sa résonance, précipite ce basculement plutôt qu'il ne le crée.

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