25 000 clients, un IBAN visible, un site hors service... La Poste Mobile dans la tourmente après une double revendication de piratage. Vol réel ou simple coup de bluff ? Les zones d'ombre restent nombreuses.

Le groupe de hackers prorusses NoName057(16) affirme avoir dérobé les données bancaires de 25 000 clients de La Poste Mobile. L'annonce, publiée sur Telegram dans l'après-midi du mercredi 21 octobre 2026, tombe quelques heures seulement après que le même groupe a revendiqué une attaque ayant rendu le site de l'opérateur inaccessible. À ce stade, aucune des deux revendications n'est confirmée.

Selon le site spécialisé French Breaches, les pirates ont d'abord revendiqué une attaque par déni de service distribué, plus connue sous le sigle DDoS, visant le site de La Poste Mobile, son espace client et le système d'activation des cartes SIM. Le site est resté injoignable plusieurs heures ce même mercredi.

C'est dans la foulée de cette panne que NoName057 a publié de nouvelles images. Toujours d'après FrenchBreaches, ces captures d'écran sont censées montrer des espaces clients où apparaissent noms, adresses, numéros de téléphone et un IBAN partiellement masqué. Rien n'indique, dans ces images, comment les informations auraient été obtenues.

Aucun fichier permettant de vérifier le chiffre avancé de 25 000 clients n'a été diffusé. Faute de preuve supplémentaire, ces données pourraient tout aussi bien provenir de quelques comptes piratés individuellement que d'une intrusion globale dans les systèmes de l'opérateur.

Un détail technique alimente le doute : un DDoS ne donne, en soi, aucun accès aux bases de données d'une entreprise.

Contacté par le site O1net, Bouygues Telecom, propriétaire de La Poste Mobile depuis novembre 2024, indique que ses équipes « analysent actuellement la situation ». L'opérateur précise n'avoir « pas de commentaire à ce stade ». Ni confirmation, ni démenti, donc, pour une entreprise qui revendique environ 2,4 millions de clients mobiles.

En attendant d'éventuels éclaircissements, il est conseillé aux clients de rester vigilants face aux messages, appels ou SMS se réclamant de l'opérateur ou d'une banque, en particulier lorsqu'ils réclament des informations personnelles ou bancaires.