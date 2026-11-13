Plus d'un million d'euros de préjudice, 500 km de câbles disparus en pleine nuit : comment six individus ont réussi à piller treize centrales solaires sans se faire repérer ?

Six personnes ont été mises en examen après le vol de plus de 500 kilomètres de câbles de cuivre dans des parcs photovoltaïques du Sud-Ouest. L'annonce a été faite par le parquet de Bordeaux le samedi 7 novembre 2026.

Le préjudice est « largement supérieur au million d'euros », a indiqué le procureur de la République de Bordeaux, Renaud Gaudeul. Les six suspects ont été mis en examen pour vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Tous ont été placés en détention provisoire à l'issue de leur garde à vue, vendredi.

Il s'agit de six Roumains, âgés de 19 à 45 ans, déjà connus des services de gendarmerie. Ils ont été interpellés le 3 novembre en Gironde.

Treize vols recensés dans six départements

L'enquête a été ouverte en août 2026, après le signalement d'un exploitant agricole. Les investigations ont permis de recenser treize vols dans des centrales photovoltaïques réparties dans six départements : la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Charente, la Charente-Maritime et le Gers. Les recherches se poursuivent pour identifier les receleurs et remonter l'ensemble de la filière.

Les parcs visés présentent un point commun : des sites souvent isolés, étendus sur plusieurs dizaines d'hectares, difficiles à surveiller. Les vols étaient commis de nuit. Les auteurs découpaient les grillages, récupéraient le cuivre contenu dans les gaines, puis chargeaient les câbles dans des véhicules avant de disparaître.

La capitaine de gendarmerie Dérine Weisgerber a détaillé ce mode opératoire dans un entretien accordé à RTL : « Le but, évidemment, c'est de récupérer le cuivre pour à terme le vendre. Pour ce faire, il se déplace sur les centrales. Le cuivre se trouvant dans les gaines, il découpe les gaines. »

Elle a ajouté : « Ce sont clairement des équipes très organisées et qui savent exactement quoi faire pour être le plus rapide possible. » Des recoupements ont été effectués avec des vols similaires survenus dans d'autres communes et départements limitrophes.

Le ministère public rappelle que plus de 400 faits de vols de cuivre ont été recensés en zone gendarmerie en Nouvelle-Aquitaine sur les neuf premiers mois de l'année 2026. Cette recrudescence s'explique par la forte hausse des cours du cuivre, qui s'échange actuellement autour de 10 000 euros la tonne. Ces vols de câbles impactent la production des parcs photovoltaïques concernés.