Une pierre oubliée pendant soixante ans dans un salon devient le plus vieux fossile de dinosaure jamais trouvé en Australie. L'adolescent qui l'a ramassée en 1958 ignorait tout de son incroyable valeur.

C'est une pierre ramassée par un adolescent dans une carrière qui vient de rebattre l'histoire paléontologique australienne. En 1958, un jeune garçon prélève un bloc de grès à la carrière de Petrie, dans le nord de Brisbane, lors d'une sortie avec des camarades d'école.

L'objet, qui porte une empreinte de 18,5 centimètres, reste chez lui sans être étudié pendant plus de soixante ans. L'Université du Queensland a confirmé en 2026 qu'il s'agit du plus vieux fossile de dinosaure jamais trouvé en Australie.

L'adolescent s'appelle Bruce Runnegar. Devenu professeur honoraire à l'université, il a conservé le fossile toutes ces années avant de le remettre aux chercheurs. Il figure comme co-auteur de l'étude consacrée à sa découverte, publiée en ligne dans la revue Alcheringa le 1er février et rapportée par SCI News. Il résume la surprise en expliquant qu'à l'époque, lui et ses camarades soupçonnaient que les marques pouvaient être des traces de dinosaure, mais qu'ils n'auraient pas pu imaginer leur importance nationale.

Un sauropodomorphe bipède a traversé la rivière

L'identification revient au paléontologue Anthony Romilio, du Dinosaur Lab de l'université. En réalisant une carte en trois dimensions du fossile, il a pu déterminer le type de dinosaure à l'origine de la trace : un sauropodomorphe primitif, mesurant environ 75 à 80 centimètres à la hanche et pesant environ 140 kilogrammes, selon l'université.

Romilio explique qu'au lieu de marcher sur les quatre pattes, ces dinosaures marchaient sur leurs pattes arrière, qu'ils conservaient un très long cou et une longue queue, mais qu'ils étaient plus anciens que le Brontosaure, pourtant plus typique.

L'empreinte provient de la formation géologique d'Aspley, où aucun reste squelettique de dinosaure n'a encore été mis au jour. Elle conserve les impressions de trois doigts pointant vers l'avant ; une possible trace de queue retrouvée à proximité ne peut pas être attribuée avec certitude à un dinosaure.

Elle n'est pas seule. Un autre morceau de grès extrait à Brisbane, découvert dans les années 1950 et lui aussi remis au Dinosaur Lab, présente des empreintes que Romilio attribue également à un sauropodomorphe.

Le grès où ces traces sont figées n'a rien d'anodin : c'est celui qui a servi à bâtir une partie du vieux Brisbane. Le site d'extraction, Petrie's Quarry, occupait l'actuel quartier d'Albion. La famille Petrie l'a ouvert dans les années 1860, trente ans après son arrivée dans ce qui était alors la colonie pénitentiaire de Moreton Bay.

Le grès crème et blanc qu'elle en a tiré a servi à construire la General Post Office, édifiée en 1875 rue Queen Street, ainsi que l'école All Hallows et l'Old Customs House.

L'éducatrice Sue-Belinda Meehan explique que si les Petrie n'avaient pas reconnu la qualité de ce grès, Brisbane n'aurait pas eu le grès qui a littéralement construit la ville. Elle juge même l'ampleur du chantier difficile à embrasser, estimant que quand on pense au nombre de bâtiments construits avec cette pierre, c'est assez remarquable, et qu'il est probablement plus facile de citer les bâtiments qui n'en sont pas faits que ceux qui le sont.

Les tailleurs de pierre de l'époque n'y voyaient souvent qu'un défaut. Meehan s'en amuse, racontant que ce qui l'amuse vraiment, c'est qu'il y avait des tailleurs de pierre qui regardaient de gros blocs de grès en se désolant de découvrir un défaut, une empreinte, et qui la découpaient. La cicatrice de l'ancienne carrière reste visible depuis Crosby Road, à Albion, en direction de St Margaret's.

Il y a 230 millions d'années, le décor n'avait rien à voir avec le quartier résidentiel actuel. Selon Romilio, la zone était très plate, presque dépourvue d'arbres, traversée par une large rivière suffisamment peu profonde pour qu'un dinosaure bipède puisse la franchir à pied.

Des créatures aquatiques y vivaient aussi, notamment des animaux ressemblant à des salamandres géantes. Les collines blanches d'Albion, visibles encore, sont constituées de ces couches de sable déposées à l'époque où le paysage était parcouru par des dinosaures.