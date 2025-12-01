Si Demon Slayer est un immense carton, une étoile montante du manga est en train de prendre sa place petit à petit depuis plusieurs mois. Pourtant il est complètement différent.

Le manga Demon Slayer a très largement fait parler de lui cette année, notamment grâce au succès fulgurant et historique de son anime au cinéma. De toute l'histoire des mangas, c'est assurément l'un des plus importants et des plus appréciés, surtout en ce moment. Mais un autre shônen vient de lui couper l'herbe sous le pied cette année, et c'est une surprise.

Demon Slayer est l'un des mangas les plus populaires au monde

Demon Slayer s'est terminé en beauté cette année avec le film Demon Slayer Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie paru cette année au cinéma. Un franc succès qui a assommé critiques et fans qui sont quasiment tous unanimes. Le manga quant à lui s'est incroyablement bien vendu avec plus d'un million d'exemplaires écoulés au Japon depuis la diffusion de son film, et c'était même le manga le plus vendu au mois d'août sur l'archipel, avec plus de 500 000 exemplaires. Pourtant, pour rappel, le manga Demon Slayer est terminé depuis 2020 tout de même, mais chaque nouvelle saison ou film de l'anime relance l'intérêt du public. Malgré ce succès, Demon Slayer s'est fait souffler par l'arrivée d'un shônen surprenant qui l'a détrôné dès le mois de septembre.

© Koyoharu Gotōge / ufotable.

Un manga qui monte à toute vitesse depuis un bon moment maintenant

Poussant Demon Slayer à la quatrième place des mangas les plus vendus au Japon en septembre, c'est The Fragrant Flower Blooms With Dignity (connu simplement sous le nom de Bloom en France) qui prend la dernière place du podium avec plus de 363 000 exemplaires écoulés. Clairement moins populaire que Demon Slayer, The Fragrant Flower Blooms With Dignity est un shônen qui a même tendance à plonger dans le shôjo d'après les connaisseurs.

Une sorte de version plus psychologique et approfondie du shônen traditionnel, que l'on considère souvent être à destination des jeunes filles au Japon. Le manga nous raconte le quotidien de Rintaro, étudiant dans un lycée pour cancres qui se lie d'amitié avec Kaoruko, une jeune fille brillante qui est quant à elle étudiante dans un prestigieux lycée élitiste pour jeunes filles et éternel rival du lycée où étudie Rintaro. Une histoire d'amitié, d'amour et d'humour qui fait mouche aussi bien en manga qu'en animé. Suffisant en tout cas pour surpasser Demon Slayer.



The Fragrant Flower Blooms With Dignity est connu sous le nom de Bloom chez nous

Chainsaw Man et Kaiju No 8 en embuscade

Toutefois, aussi beau soit le record de The Fragrant Flower Blooms With Dignity, il ne campe que la troisième place des mangas les plus vendus ces derniers mois et pour cause, deux autres grands noms raflent la mise : Kaiju No. 8 et Chainsaw Man. D'après le site Oricon, en septembre, Chainsaw Man a vendu près de 380 000 mangas au Japon contre 427 798 pour Kaiju No. 8 qui prend donc la première place. Un marché très sensible et qui bouge beaucoup puisqu’en octobre le top 3 est plutôt constitué de Spy x Family, Chainsaw Man et Kingdom en dernière position du peloton de tête. The Fragrant Flower Blooms With Dignity est quant à lui bon cinquième tandis que Demon Slayer campe à la neuvième place.