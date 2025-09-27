Marre de vous faire harceler par du démarchage téléphonique ? Au lieu de raccrocher, voici LA méthode ultime pour avoir enfin la paix une bonne fois pour toutes.

Malgré les mesures du gouvernement visant à mettre fin au démarchage téléphonique non sollicité, les agents redoublent d'effort pour harceler leur monde. Il serait même question de 4 appels par semaine en moyenne, selon l'UFC Que Choisir. Malheureusement, leur raccrocher violemment au nez ne suffit pas pour les décourager de revenir à la charge plus tard. Voici donc une méthode qui fonctionne à coup sûr pour enfin vous en débarrasser définitivement.

Des mesures officielles contre le démarchage qui ne fonctionnent pas

Depuis quelque temps, le gouvernement français a mis en place diverses mesures pour resserrer la vis à l'encontre du démarchage téléphonique. Cela prend notamment la forme de la liste Bloctel. Il s'agit d'un dispositif qui permet sur le papier d'interdire les agents d'appeler les personnes inscrites, ou risquer une amende de 75 000 euros pour les personnes physiques, et 375 000 euros pour les personnes morales. De même pour les appels en-dehors des horaires autorisés par l'Etat, entre 10 et 13 heures, et entre 14 heures et 20 heures en semaine. En week-end et les jours fériés, cette pratique est tout bonnement interdite.

Malheureusement, les agents de démarchage téléphonique ne manquent pas de parade pour contourner ce cadre légal. Qui plus est, le dispositif Bloctel est une véritable passoire qui ne les empêche que de manière théorique à contacter les personnes pourtant bien inscrites. Ainsi, personne n'est vraiment à l'abri en passant par les méthodes officielles. Il existe cependant d'autres moyens de se débarrasser de ces insupportables gêneurs opérant à la limite de la légalité.

Comment avoir la paix une bonne fois pour toutes ?

Pour mettre un terme au démarchage téléphonique, leur raccrocher au nez n'est hélas guère plus efficace. Cela risque au contraire de vexer les conseillers, qui auront à l'inverse plutôt tendance à remettre votre numéro en haut de la pile pour qu’un collègue vous recontacte. Il faut paradoxalement faire l'effort d'être diplomate pour raccrocher de façon cordiale.

Si vous voyez un appel apparaître sur votre téléphone avec un numéro suspect et que vous n'avez pas encore décroché, vous pouvez également retenir la liste des indicatifs utilisés suivants :

France Métropolitaine : 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949

: 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949 Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy : 09475

: 09475 Guyane : 09476

: 09476 Martinique : 09477

: 09477 La Réunion et Mayotte : 09478 et 09479

S'il s'agit d'un numéro de téléphone qui commence avec l’un des indicatifs spécifiques au démarchage ci-dessus, on vous recommande alors de le bloquer en amont. Cela vous évitera de perdre votre temps et de la patience à essayer de négocier pour ne plus vous faire harceler.

Autrement, puisque Bloctel est un dispositif gouvernemental très perfectible, une autre méthode autrement plus efficace et dans la même veine existe : l'application Orange Téléphone. Elle permet de bloquer automatiquement les numéros d’appels douteux. Grâce à une immense base de données mise à jour par tous les utilisateurs du service, vous pouvez systématiquement bloquer les numéros associés au démarchage. C’est aujourd’hui le seul service à montrer un haut niveau d’efficacité face aux appels incessants. Si besoin, vous pouvez la télécharger ici.