Et si le prix que vous payez dans l'avion n'était pas le même que celui du passager voisin ? La compagnie Delta veut réinventer les méthodes de tarification.

Le secteur du transport aérien pourrait être face à une vraie révolution. Comme tous les domaines, l'intelligence artificielle s'invite d'une manière inédite sur le marché. En tout cas, la compagnie Delta Air Lines a pris une initiative qui a de quoi étonner et qui pourrait tout changer à l'avenir pour les voyageurs sans même que vous ne le sachiez. Vous ne prendrez plus l'avion de la même façon après avoir appris ça.

Delta brouille les règle du voyage en avion

Si vous avez déjà acheté un billet d'avion, vous savez sûrement que cela relève presque du mini-jeu de stratégie. Entre la comparaison des prix, le timing-clé et même l'effacement des cookies, il faut ruser pour parvenir à amortir les coûts. Cependant, la partie pourrait bien passer à un niveau supérieur grâce Delta Air Lines.

Depuis peu, la compagnie américaine expérimente la tarification dynamique pilotée par intelligence artificielle. Ce nouvel usage de la technologie vise à repenser la manière de fixer le prix du billet. L'idée n'est plus d'établir une tarification dynamique appliquée à un vol en particulier, mais directement... à vous, le passager.

Aujourd'hui, cette initiative concerne environ 3 % des billets de Delta Air Lines. Cependant, cette proportion pourrait vite grimper à hauteur de 20 %. Puis, à terme, c'est tout bonnement la grille tarifaire qui pourrait disparaître. La compagnie souhaite pouvoir proposer le prix optimal pour chacun, avec de premiers résultats jugés favorables pour le moment.

Une intelligence artificielle « prédatrice »

Le concept mis en place par Delta impose une analyse continue par l'IA. Celle-ci prend en compte la demande, le moment de la réservation, le comportement des voyageurs et même la concurrence. Dès lors, deux passagers assis côte à côte dans l'avion peuvent en venir à payer un prix différent pour un même vol pourtant.

Si les investisseurs chez Delta Air Lines se montrent on ne peut plus enthousiastes, le ton est tout autre du côté des consommateurs et au-delà. Plusieurs associations et même des élus américains tapent du poing sur la table. Ruben Gallego, sénateur de l'État d'Arizona, condamne ce qu'il qualifie de « tarification prédatrice » et assure qu'il « ne laisser[a] pas [la compagnie] s'en tirer comme ça ».

Ce que les détracteurs de la tarification par IA dénoncent, c'est notamment une forme d'établissement des prix “à la tête du client”, façon next-gen. Avec ces pratiques, certains comme Gallego estiment que l'ère des prix équitables est révolue. Avec les pratiques de Delta, il n'est plus question de se référer à une grille universelle, mais à une estimation personnalisée selon des critères flous au profit non dissimulé pour l'entreprise.

De plus, si officiellement seuls les critères liés au voyage serait pris en compte par l'IA, la crainte des abus de cette technologie est plus que palpable. La méthode préserve-t-elle nos informations personnelles ? Puis, comment contester un prix sur un vol qui nous paraîtrait abusif ? La nouvelle tarification initiée par Delta n'en est encore qu'à ses balbutiements et devra trouver des réponses aux interrogations si elle veut convaincre le plus grand nombre.