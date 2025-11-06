L’Homme de Vitruve est l'une des créations les plus fascinantes de Léonard de Vinci, probablement seulement devancé par La Joconde du même homme influent en termes d’imagerie iconique dans l’histoire occidentale. Il s'agit pour rappel d'un croquis dans un carnet représentant un homme dans deux positions, l’une debout et l’autre les bras et les jambes étendus, superposées et inscrites à la fois dans un carré et un cercle. Un croquis qui a fait l'objet de nombreuses études et théories folles. Mais la solution derrière son mystère était visiblement toute bête et provenait de notre bouche, comme l'a révélé ce dentiste.

L'Homme de Vitrume, l'une des œuvres les plus iconiques de Léonard de Vinci

Dessiné par Léonard de Vinci vers 1490, l'histoire de l'Homme de Vitruve remonte en réalité à bien plus loin. Son dessin s'inspire, comme son nom l'indique, des écrits de Vitruve, un architecte romain de l'Antiquité qui, dans son traité De architectura, datant du milieu du XXe siècle avant notre ère, écrivait :

« Dans le corps humain, le point central est le nombril. Si l'on place un homme allongé sur le dos, les bras et les jambes étendus, et que l'on place un compas centré sur son nombril, ses doigts et ses orteils toucheront la circonférence du cercle ainsi tracé. Et de même que le corps humain décrit un cercle, on peut en déduire un carré. Car si l'on mesure la distance entre la plante des pieds et le sommet de la tête, et que l'on applique ensuite cette mesure à l'envergure des bras, on constatera que la largeur est égale à la hauteur, comme dans le cas d'un carré parfait ». C'est ce qu'a donc inspiré Léonard de Vinci pour son célèbre croquis, mais sans aucune recette précise pour réaliser son dessin.

Il n'est en effet pas si simple qu'escompté de dessiner un homme debout à l'intérieur d'un cercle et d'un carré parfaits. Quelles proportions doivent avoir les différentes formes ? Où se situe le centre de chacune ? Comment calculer tout cela ? Nombreux sont ceux qui ont tenté de dessiner une figure d'après le modèle de Vitruve, avec plus ou moins de succès, et même Léonard de Vinci n'y est parvenu qu'après avoir corrigé quelques détails de la description originale. Malgré la renommée de l'Homme de Vitruve, la méthode exacte employée de Vinci pour le concevoir est longtemps restée un mystère. Sauf qu'elle était en réalité plutôt évidente, comme l'a expliqué le dentiste Mac Sweeney.

Un indice manquant expliqué par un dentiste et un rapporteur

« La recherche de la méthode géométrique de Léonard de Vinci a engendré de nombreuses théories », a écrit Rory Mac Sweeney, le dentiste à l'origine de la nouvelle hypothèse vitruvienne. « L'explication la plus répandue est que Léonard a utilisé le nombre d'or (φ ≈ 1,618). Cependant, cette construction induit une erreur significative – un écart de plus de 2 % par rapport aux mesures réelles ».

D'autres explications de la construction particulière de Léonard de Vinci proviennent d'autres figures géométriques : octogones, heptagones, etc. Mais aucune de ces hypothèses n'offrait ce que Mac Sweeney considérait comme crucial : une justification de leur choix. « Ce ne sont que des exercices mathématiques purement abstraits, sans lien avec l'intérêt avéré de Léonard de Vinci pour l'anatomie humaine, les relations fonctionnelles ou les principes naturels », a-t-il écrit.

Alors, selon Mac Sweeney : « La solution […] était sous nos yeux, dans les notes manuscrites de Léonard de Vinci accompagnant le dessin », explique-t-il. « Si vous écartez les jambes pour que votre tête soit abaissée d’un quatorzième de votre taille et que vous levez les mains de sorte que vos doigts étendus touchent le sommet de votre crâne, sachez que le centre des membres étendus sera le nombril, et l’espace entre les jambes formera un triangle équilatéral », souligne Mac Sweeney. Autrement dit : Léonard de Vinci avait littéralement révélé sa méthode de conception, à l'insu de tous.

Mac Sweeney pense en connaître la raison : en tant que dentiste, il a reconnu dans le triangle équilatéral de l’Homme de Vitruve une structure très similaire. « En 1864, le dentiste William Bonwill a établi que le fonctionnement optimal de la mandibule humaine repose sur un triangle équilatéral reliant les deux condyles mandibulaires (articulations de la mâchoire) au milieu des incisives centrales inférieures », explique-t-il.

Crédit : Rory Mac Sweeney

Source : Rory Mac Sweeney via Taylor & Francis