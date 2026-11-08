Un iceberg de 15 mètres, une eau à 2 degrés et une femme qui défie ses peurs. Comment Molly Carlson a-t-elle vécu ce saut qu'elle qualifie elle-même de terrifiant ?

La plongeuse extrême canadienne Molly Carlson a sauté d'un iceberg de 15 mètres de hauteur le 23 octobre 2026. Elle devient ainsi la première femme à s'être jetée depuis un bloc de glace flottant, raconte Ouest France. Le saut a eu lieu dans l'Atlantique Nord, au large des côtes de Terre-Neuve, dans une eau à 2 degrés.

Il s'agit d'un record mondial pour l'athlète de 28 ans. Molly Carlson a sauté seule, en combinaison, volant littéralement entre la glace et la surface de l'eau. Autour d'elle, seuls quelques bateaux de sécurité surveillaient la scène.

« L'une des choses les plus terrifiantes que je n'ai jamais faites », a confié la plongeuse après son saut.

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Six mois de préparation et un stage d'alpinisme

Avant de pouvoir sauter, il a fallu trouver le bon glaçon. Le projet a nécessité six mois de travail en amont pour choisir l'iceberg et sécuriser la zone. Molly Carlson a même dû apprendre l'alpinisme pour pouvoir grimper jusqu'à la plateforme de saut, au sommet du bloc de glace.

La Canadienne a résumé sa démarche en expliquant qu'être courageux ne consiste pas à éliminer la peur, mais à ne pas la laisser décider de ce dont on est capable. Selon elle, ce défi visait à découvrir jusqu'où elle pouvait aller.

Elle a également livré une image plus personnelle de l'exercice : « Il y a quelque chose de vraiment impressionnant chez un iceberg. On ne voit que la petite partie qui dépasse de la surface, alors qu'une grande partie est cachée sous l'eau. Je pense que, à bien des égards, il en va de même pour nos angoisses et nos peurs. »

Cette phrase résonne avec son parcours. Dès 10 ans, elle participait aux Jeux panaméricains juniors en plongeon olympique, une discipline où elle a décroché deux titres, en 2013 et 2014, avant de devenir septuple championne nationale. Mais sa qualification pour les Jeux olympiques de Rio lui a échappé, une période durant laquelle elle a traversé de l'anxiété et des troubles des conduites alimentaires.

C'est un départ pour étudier en Californie qui lui a permis de retrouver le goût du plongeon. Sur la côte américaine, une blessure au poignet l'empêchant d'entrer dans l'eau la tête la première l'a orientée vers le plongeon extrême, une discipline où les sauts de 20 mètres rendent de toute façon les entrées par la tête trop dangereuses. Elle a par ailleurs étudié la psychologie.

En 2021, elle s'est lancée dans le circuit Red Bull de plongeon extrême, non sans avoir d'abord sondé ses abonnés sur les réseaux sociaux pour savoir si elle devait franchir le pas. Le pari a payé : en 2024, elle a remporté la Coupe du monde de plongeon de haut vol.

Elle est par ailleurs arrivée deuxième des Red Bull World Series Cliff Diving. Durant l'été 2026, elle a aussi plongé depuis un hélicoptère dans une cage, au milieu d'une mer infestée de requins, pour une émission de télévision.

Molly Carlson compte huit millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, où elle parle autant de sport que de santé mentale, de ses angoisses et de ses peurs. En 2025, le magazine Forbes l'a inscrite dans sa liste « 30 under 30 », consacrée aux jeunes créateurs, entrepreneurs, scientifiques et leaders de moins de 30 ans à travers le monde.