Dans la commune de Gladsaxe, située en périphérie de Copenhague au Danemark, un tronçon de route bien particulier a commencé à faire l’objet de nombreuses discussions au cours des dernières semaines : Frederiksborgvej. Et pour cause, du jour au lendemain, cet axe des plus fréquentés est soudainement passé d’un éclairage nocturne tout ce qu’il y a de plus traditionnel à une intense lumière rouge, qui lui confère aujourd’hui une ambiance presque surnaturelle. Mais il y a évidemment une bonne raison à cela.

Le Danemark aborde une crise largement ignorée de façon inattendue

En effet, comme ont pu le remarquer les habitants de Gladsaxe, ce dernier semble se cantonner à un endroit bien spécifique de la ville, où la banlieue côtoie de larges zones de végétation. Et c’est précisément ce qui explique la mise en place de cette transformation, qui vise à protéger une colonie de chauves-souris vivant à proximité de Frederiksborgvej. Ce faisant, la ville espère ainsi trouver de nouvelles solutions pour concilier infrastructures urbaines et préservation de la biodiversité, pour une meilleure cohabitation des deux espèces.

Comme expliqué par le média Daily Galaxy, la lumière blanche traditionnellement utilisée par l’homme a peut-être des effets bénéfiques pour les automobilistes, mais elle est en revanche particulièrement néfaste pour les chauves-souris se trouvant dans cette zone, qui appartiennent à deux espèces très présentes en Europe : la Pipistrelle commune et l’Oreillard roux. Et pour cause : habituées à vivre dans des zones sombres, ces dernières peuvent parfois percevoir la lumière blanche comme une agression, qu’elles se refusent ainsi à franchir pour se déplacer.

Résultat : les chauves-souris se voient alors forcées de réduire leur zone d’habitat, ce qui nuit inévitablement à la biodiversité de la zone. D’autant plus qu’au-delà même de ces dernières, des études ont révélé que cela peut également perturber l’horloge biologique de certaines espèces, parmi lesquelles les insectes dont les chauves-souris se nourrissent habituellement. En installant des lumières rouges, moins agressives pour la faune locale, la commune de Gladsaxe s’assure ainsi du bien-être de toutes les espèces sans pour autant nuire à la visibilité humaine.

© Rune Brandt Hermannsson

Un essai qui s’inscrit dans un programme plus large

Et si cette initiative suscite autant d’attention auprès de la population, ce n’est pas tant pour le changement qu’elle implique que pour les raisons qui l’ont motivée, à une époque où le confort des humains en zones urbaines prend généralement le pas sur les questions écologiques et animales. Le Danemark, toutefois, nous a aujourd’hui prouvé qu’il est tout à fait possible de trouver des solutions alternatives, qui permettent aux hommes comme aux chauve-souris de cohabiter au sein d’un même espace sans forcément empiéter sur le territoire de l’autre.

Phil Jelvard, concepteur d’éclairage, espère d’ailleurs que cela « sensibilisera les passants sur le fait qu’il s’agit d’un espace naturel » avant tout. « Nous espérons que tout le monde appréciera ce nouvel éclairage, et que la lumière aura non seulement une valeur fonctionnelle, mais aussi symbolique ». D’autant plus sachant que Frederiksborgvej sert alors d’essai grandeur nature à un programme plus large baptisé « Lighning Metropolis – Green Mobility », dont l’objectif est de tester de nouvelles solutions d’éclairage durable au Danemark et en Suède.

Source : Daily Galaxy