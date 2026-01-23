Le directeur créatif de Cyberpunk 2 a remis la communauté à sa place concernant un débat autour de l'aspect cinématique du précédent jeu et de sa célèbre extension.

Suite à une réponse à divers commentaires critiquant le caractère trop court du premier acte de Cyberpunk 2077, Igor Sarzyński, autrefois directeur des cinématiques, mais qui occupe désormais le rôle de directeur créatif sur sa suite, s'est exprimé sur la question du « contenu coupé », notamment concernant l'excellente extension Phantom Liberty. Il a expliqué que « personne ne critiquerait un film » pour du contenu coupé, et dresse donc un parallèle avec les choix de CD Projekt RED sur leur précédent titre.

Les choix cinématographiques de CD Projekt RED pour Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Dans un long fil de discussion sur son compte Bluesky, Sarzyński a révélé que le nouvel épilogue de Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty a connu une importante mutation au cours du développement, mais selon lui pour le meilleur. À un moment donné, l'histoire était complètement différente. « Beaucoup plus sombre et étrange », comme il l'a décrit. Cependant, à mesure que l'intrigue principale se précisait, l'équipe a réalisé qu'elle ne collait pas vraiment au ton et aux thèmes, ce qui a mené à la fin que l'on connaît aujourd'hui et qui a brisé le cœur de nombreux joueurs.

Un autre exemple est la scène de danse avec Alex, ajoutée vers la fin du développement de l'extension de Cyberpunk 2077. Les scénaristes estimaient alors qu'un moment de légèreté et de partage semblait nécessaire au milieu de toute cette tension, ce qui constitue un autre aspect majeur du développement : « ce que l'on découvre et qu'il faut ajouter », selon Sarzyński, qu'il s'agisse d'éléments, de rencontres, de choix narratifs ou de fonctionnalités.

« Au fur et à mesure du processus créatif, on ajoute des éléments, on en repousse d'autres, et enfin d'autres encore disparaissent. L'objectif reste toujours le même : créer le meilleur produit possible, dans les délais impartis ». Selon Sarzyński, parler simplement de contenu coupé s'agissant de la fin originale supprimée de l'extension de Cyberpunk 2077 est une « simplification considérable. Chaque chose comporte une multitude de nuances et d'exceptions, et il existe autant de méthodes que de projets. Personne ne parlait de contenu coupé pour un film, mais de choix du réalisateur. Un excellent film de deux heures ne serait pas meilleur s'il en durait trois. Dans un jeu, c'est pareil ».

© CD Projekt

Une décision payante, en dépit des critiques

Le directeur créatif de Cyberpunk 2 admet par ailleurs qu'on ne pense pas toujours à « tout ce qu'on aurait voulu faire », souvent parce que ces éléments figurent en bas de la liste des priorités. Cependant, il considère un jeu comme une « œuvre d'art collective, multidimensionnelle, interactive et conçue avec soin. Une merveille. Un monde dans un monde. D'une complexité extrême ».

Quoi qu'en disent les joueurs sur Cyberpunk 2077 et la façon dont certains aspects ont été développés, force est de constater que ce que Sarzyński appelle à très juste titre une œuvre collective extrêmement complexe a finalement rencontré un énorme succès. Plus de cinq ans après sa sortie, et malgré plusieurs hauts et bas, le jeu de base s'est vendu à plus de 35 millions d'exemplaires. Phantom Liberty, quant à lui, a atteint les 10 millions de ventes et a reçu d'excellentes critiques. Ce qui semble conforter Sarzyński dans l'idée que CD Projekt RED a bien fait de conclure l'extension comme il l'a fait.

© CD Projekt

Source : Igor Sarzyński sur Bluesky