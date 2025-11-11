Cyberpunk 2077 a durablement marqué les joueurs pour plusieurs raisons une fois ses gros problèmes de lancement réglés : sa narration de haute volée, ses personnages marquants, son ambiance dystopique délicieusement sombre, et une ville de Night City regorgeant de secrets et d'histoires intrigantes. Après 600 heures de jeu sur le dernier titre en date de CD Projekt RED, ce fan a fait une découverte qui illustre bien toutes les qualités du titre.

Night City, la cité de Cyberpunk 2077 qui ne fait tant rêver que ça

Adapté du jeu de rôle de Mike Pondsmith dépeignant une version dystopique de notre époque, où les mégacorporations font la loi, les implants cybernétiques remplacent la chair et où mourir de vieillesse est le plus beau destin possible, Cyberpunk 2077 en est l'illustration parfaite dans un futur un peu lointain. Outre la quête personnelle de V et Johnny, nous allons au fil de l'histoire faire la rencontre de nombreux personnages pour qui une fin heureuse n'existe jamais, ou du moins pas sans payer un prix terrible.

On s'en rend compte alors qu'on déambule dans Night City autant grâce à des quêtes secondaires superbement écrites, mais aussi via une brillante narration environnementale ou des interactions aléatoires au fil de notre évolution dans Cyberpunk 2077. Broken Player joueur en a fait l'amère découverte après 600 heures de jeu sous la forme d'une interaction d'apparence anodine, mais qui illustre tout ce qui fait le sel du jeu de CD Projekt RED.

Plus précisément, il a fait cette découverte après plus de 600 jeux à son compteur, et sur l'excellente extension de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Pour rappel, ce DLC nous fait visiter Dogtown dans le but de sauver la présidente des Nouveaux États-Unis d'Amérique. Dans l'une des fins de l'extension, celle-ci nous offre une médaille en or pour récompenser V de ses services et en faire un véritable agent du gouvernement. On peut soit la refuser, soit l'accepter. Cet objet est justement à l'origine de l'interaction découverte par Broken Player.

© CD Projekt RED

De bonnes actions qui ont toujours une conséquence tragique dans ce futur dystopique

La médaille que l'on reçoit dans l'extension de Cyberpunk 2077 n'a pas qu'une valeur symbolique. Il s'agit également d'un objet particulièrement rare et précieux, du fait d'un gouvernement n'ayant finalement que très peu de pouvoir face à la toute-puissance des mégacorporations. Broken Player a ainsi découvert qu'il peut donner la fameuse médaille à un sans-abri dans une très mauvaise passe au sein du quartier extrêmement mal famé de Dogtown. Son personnage roulant déjà dans les eurodollars, il s'est dit que ce nécessiteux en aurait plus besoin que lui.

Alors qu'il le regarde partir, la situation prend une tournure inattendue, mais qui colle parfaitement avec l'ambiance sombre que véhicule Cyberpunk 2077. Tout content de sa bonne fortune, le sans-abri avance sur la route sans regarder où il va, et c'est alors qu'il se fait renverser par un camion, le tuant sur le coup. Difficile de savoir s'il s'agit d'un script imaginé par CD Projekt RED ou un terrible coup du sort, mais la sinistre poésie de cette situation est typiquement ce que l'on attend dans un univers cyberpunk.

En espérant que la suite de Cyberpunk 2077, actuellement en développement mais avec une date de sortie a priori encore très lointaine, saura à nouveau nous scotcher comme cette aventure en compagnie de V et Johnny qui a marqué bien des joueurs au fer rouge. Avant cela, CD Projekt RED est toutefois déjà fort occupé par un The Witcher 4 également très attendu, qui devrait quant à lui sortir aux alentours de 2027/2028.

Source : Broken Player sur YouTube